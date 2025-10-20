Supermercados de Rio Grande são notificados para criar caixas exclusivos para clientes com sacolas retornáveis

Os supermercados de Rio Grande estão sendo notificados nesta segunda-feira (20) para disponibilizar caixas exclusivos para clientes com sacolas retornáveis. Os estabelecimentos terão 20 dias para se adequarem à Lei Estadual nº 16.216/2024, que entrou em vigor em dezembro do ano passado.
As notificações estão sendo feitas pelo Procon a 15 supermercados e atacados. O coordenador do órgão, Assis Lilja, afirma que espera que todos recebam a documentação nesta segunda-feira.
A norma determina que estabelecimentos com mais de 10 caixas, sejam tradicionais ou de autoatendimento, deverão destinar 10% deles exclusivamente a consumidores que utilizam sacolas retornáveis. O novo serviço não pode ser anexado aos caixas preferenciais já existentes.
— A gente espera que isso reflita também no serviço de mercados menores. Porque se o consumidor ter essas sacolas vai possibilitar que os estabelecimentos gastem menos com a compra de sacolas plásticas, o que pode no futuro também refletir nos preços de produtos — disse o coordenador do Procon.
A escolha do tipo de caixa, tradicional ou automatizado, fica a critério de cada supermercado. A única exigência é que estejam devidamente identificados e preparados para atender os consumidores.
A partir do dia 10 de novembro, equipes de fiscalização do Procon irão monitorar se os estabelecimentos se adequaram à nova norma.
Em Pelotas
Em Pelotas a notificação foi feita entre 4 e 11 de setembro. Os municípios estão tendo 90 dias para se adequarem a norma, que começa a valer oficialmente no dia 11 de dezembro. Foram 25 estabelecimentos notificados.