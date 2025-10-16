Economia

Sustentabilidade
Notícia

Supermercados de Pelotas têm até dezembro para criar caixas exclusivos para clientes com sacolas retornáveis

A exigência está prevista em uma lei estadual de 2024; no município, 25 estabelecimentos já foram notificados pelo Procon

Gabriel Veríssimo

