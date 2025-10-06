Stok Center inaugura segunda loja em Pelotas

Nova unidade fica em área de quase 12 mil metros quadrados. Igor Islabão / Grupo RBS

A segunda loja do Stok Center em Pelotas foi inaugurada para convidados na tarde desta segunda-feira (6). O novo empreendimento fica no local que por décadas foi a casa do Grêmio Atlético Farroupilha - o antigo estádio Nicolau Fico - na Avenida Duque de Caxias, no bairro Fragata.

Segundo o presidente do Comercial Zaffari, Sérgio Zaffari, o grupo notou uma carência na oferta de supermercados e atacarejos e viu uma oportunidade de atender a demanda reprimida do bairro.

— Para nós é uma alegria poder realmente oferecer esse segundo ponto até para poder gerar uma vida e melhorar a autoestima dessa região que estava carente de supermercados — afirma.

Na terça-feira, a partir das 7h, o novo atacarejo estará aberto ao público com nove mil itens, 170 novos empregos diretos, área total de quase 12 mil metros quadrados, estacionamento para 255 veículos e 29 caixas para garantir a fluidez no atendimento.

A loja vai funcionar de segunda a sábado das 7h às 22h e aos domingos das 8h às 20h.

Com essa inauguração, o Comercial Zaffari, fundado em 1957 em Passo Fundo, chega a 43 lojas em operação no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



