Shopping Pelotas inaugura seis novas operações ainda este ano; veja quais

Inaugurado em 2013, 99% da área locável já está ocupada. Rafael Takaki / Divulgação / Shoppng Pelotas

O Shopping Pelotas confirmou a abertura de seis novas lojas até o fim de 2025. Entre as novidades, estão o restaurante Galeto Mamma Mia e a loja C&A, com inauguração prevista para a segunda metade de dezembro.

Além dessas duas, o shopping inaugura também a loja de tênis Kings, a lancheria Milky Moo, o espaço de recreação infantil Golden Kids e a Chicote Solar, especializada em comercialização de energia solar.

— Todas já estão em fase de implantação e devem abrir ainda neste último trimestre do ano — afirmou o gerente-geral do empreendimento, Daiçon Maciel.

Com as novas operações, o Shopping Pelotas atinge 99% de ocupação da área locável. Segundo Maciel, a administração planeja uma expansão para 2026.

— O próximo ano será de consolidação e qualificação do nosso mix, já preparando o Shopping Pelotas para o lançamento comercial de uma nova área de expansão — adiantou o gerente.

C&A retorna após nove anos

A C&A volta ao Shopping Pelotas após nove anos. A marca, que deixou o centro de compras em 2016, retorna com uma loja de 1.702 metros quadrados, localizada ao lado das Lojas Americanas. As obras estão em andamento.

— A volta da C&A com uma loja moderna e conectada reforça a importância de Pelotas e do Shopping no varejo nacional — destacou Maciel.

Shopping Pelotas completa 12 anos

Inaugurado em outubro de 2013, o Shopping Pelotas fica na Avenida Ferreira Viana e, até o momento, é o único shopping da cidade. Com mais de 38 mil metros quadrados de área construída, o local tem mais de 1.100 vagas de estacionamento, 11 lojas âncoras, quatro megalojas, 130 lojas satélites e 14 operações de fast food. O cinema conta com cinco salas de exibição.



