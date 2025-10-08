Economia

12 de outubro
Notícia

Semana do Dia das Crianças aquece o comércio de Pelotas e Rio Grande

Em Pelotas, a expectativa é de um crescimento de quase 4% nas vendas; em Rio Grande, movimento deve ser estável

Laura Cosme

Manuelle Motta

