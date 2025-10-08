Semana do Dia das Crianças aquece o comércio de Pelotas e Rio Grande

Lojistas apontam um ticket médio de R$ 219; brinquedos são os favoritos das crianças. Laura Cosme / Grupo RBS

O Dia das Crianças, comemorado no próximo domingo (12), movimenta o comércio de Pelotas e Rio Grande. Nas regiões centrais e nos bairros, vitrines decoradas e promoções sinalizam a proximidade da data, uma das mais aguardadas pelos pequenos.

Embora o movimento ainda não esteja intenso, em Pelotas, a expectativa do Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) é de crescimento nas vendas em relação ao ano passado, com um aumento projetado em 3,9%.

— Apesar de o consumidor estar mais cauteloso, é uma data comemorativa em que vários parentes presenteiam as crianças: tios, avós, padrinhos, pais. Os lojistas têm apostado cada vez mais em produtos atualizados e educativos. Hoje, as crianças já sabem o que querem ganhar — afirma o presidente do Sindilojas Pelotas, Renzo Antonioli.

Neste ano, o valor médio gasto em presentes é de R$ 219,00. Os itens mais procurados são brinquedos, roupas e calçados. Nas lojas, há opções que vão desde lembrancinhas até presentes mais tradicionais, como bicicletas, bonecas e jogos de tabuleiro.

— Nossa loja está com bastante estoque para atender todos os perfis. Tem uma linha variada de brinquedos e jogos. Dá para escolher desde uma lembrancinha até um presente mais elaborado — conta o gerente de uma loja de Pelotas, Thiago Nei.

Já em Rio Grande, o cenário deve ser mais moderado. De acordo com a Fecomércio-RS, a expectativa é de movimento abaixo do registrado em 2024. Isso porque, no ano passado, o contexto de reconstrução pós-enchentes acabou impulsionando as vendas de maneira atípica. Este ano, o comportamento tende a se normalizar.

Mesmo assim, os lojistas seguem otimistas e apostam nos dias que antecedem a data para fechar as vendas.

— Até agora o movimento ainda está tranquilo. A procura começou mesmo nessa semana. Eu ficarei com a loja aberta até domingo, porque sempre há procura de última hora — comenta Bianca Martins, proprietária de uma loja de roupas infantis em Rio Grande.

Lojas de roupas para crianças também reforçam os estoques às vésperas das data. Laura Cosme / Grupo RBS

Em algumas lojas, os estoques foram reforçados com lançamentos e produtos para todos os bolsos. A variedade busca atender desde os desejos mais específicos das crianças até escolhas dos familiares que priorizam brinquedos criativos e educativos.

Famílias apostam em brinquedos clássicos e acessíveis

Entre os consumidores, o perfil de compra é variado. Em alguns lares, a família opta por lembranças mais econômicas. A auxiliar de cozinha Daniela Ramos, mãe do Lucas, de 6 anos, explica que prefere presentes com valor afetivo:

— Aqui em casa, a gente opta pelos brinquedos mais clássicos, como carrinhos e blocos de montar. Eles estimulam a imaginação e são mais acessíveis. O que importa mesmo é ver a felicidade dele, e não o valor do presente — ressalta.

Em Pelotas e Rio Grande, as lojas do centro funcionam das 9h às 17h, de segunda à sábado.



