Anúncios foram feitos nesta quinta-feira com a presença do ministro Silvio Costa Filho. Laura Cosme / Grupo RBS

O Porto de Rio Grande receberá R$ 337 milhões em investimentos voltados a melhorias estruturais e operacionais. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (16) pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante agenda realizada no cais público.

O pacote de anúncios inclui a modelagem da concessão do canal de acesso ao Porto de Rio Grande. O novo modelo permitirá a abertura do processo licitatório para que outras empresas possam concorrer à operação.

— Nós vamos colocar cada vez mais o Porto de Rio Grande na rota da internacionalização do desenvolvimento. O canal de acesso é uma parceria público-privada que esperamos para que nos próximos 25 anos, independente do governo, nós teremos esse canal permanentemente cuidado, com sinalização e dragagem feitas. A nossa ideia é que a modelagem seja nos padrões do porto de Paranaguá — afirmou o ministro Costa Filho.

Segundo o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a empresa Infra SA entregará o estudo do canal de acesso ainda este mês ao Ministério de Portos e Aeroportos. O leilão para o canal está previsto para o segundo semestre de 2026.

— Essas ações vêm no sentido de a gente aprimorar e qualificar o serviço prestado no complexo portuário. A atualização vem no momento importante para melhorias de competitividade no nosso complexo — disse Klinger.

Entre os investimentos, também está a implantação do Vessel Traffic System (VTS). O sistema ampliará o monitoramento da Lagoa dos Patos, possibilitando a comunicação com embarcações em um raio de até 300 quilômetros da costa. Isso fornecerá dados mais precisos para a fiscalização das embarcações.

— É um investimento em parceria com o APL Marítimos e nos traz tecnologia de ponta para o monitoramento marítimo. Estamos com o sistema vigente para nos apoiar na segurança da navegação — comenta o presidente da Portos RS.

Nova delimitação do Porto Organizado entra em vigor em novembro

Durante a visita a Rio Grande, o ministro anunciou ainda a redefinição dos limites da área do Porto Organizado, medida que entrará em vigor no dia 3 de novembro, conforme portaria publicada pelo governo federal. A atualização revoga a Portaria nº 62, de 2023, e ajusta as coordenadas geográficas do complexo portuário.

A revisão dos limites considerou aspectos como acessos marítimos e terrestres, eficiência logística e competitividade. A área total do Porto Organizado de Rio Grande passa a ser de 54,1 milhões de metros quadrados, abrangendo as instalações portuárias, a infraestrutura de acesso e proteção, além das áreas destinadas à movimentação e armazenagem de cargas e passageiros.

O objetivo é garantir segurança jurídica e transparência na gestão portuária, com o crescimento e a expansão do porto ao longo dos anos.

A medida também abre caminho para novos investimentos, já que empresas que atuam no porto dependem dessas definições para obter licenças ambientais, formalizar contratos e participar de concessões.

Esses investimentos se somam aos R$ 432 milhões da dragagem que iniciou ainda este mês. No total, são R$ 770 milhões em investimentos na Portos RS.

Futuros leilões são anunciados e somam R$ 2 bilhões

Na ocasião, o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, também anunciou novos leilões dos terminais portuários para os anos de 2026 e 2027.

— São terminais que irão ampliar nossa capacidade, incluindo áreas para atender as pautas de hidrogênio verde — afirmou.

Os leilões incluem os terminais RIG 28, de granéis líquidos, RIG 13 e 14, terminal graneleiro, além dos terminais RIG 40 e RIG 23.

— São quatro leilões que equivalem a mais de R$ 2 bilhões de investimentos nos próximos quatro anos que irão requalificar nosso Porto — declarou o ministro Costa Filho.

O leilão da hidrovia da Lagoa Mirim também foi anunciado pelo ministro, com previsão para o início de 2026.