Pelotas Parque Tecnológico é destaque no Book de Oportunidades da Invest RS

Inaugurado em 2016, Parque Tecnológico agrega mais de 60 empresas. Michel Corvello / Pelotas Parque Tecnológico / Divulgação

O Pelotas Parque Tecnológico foi reconhecido como um dos principais ecossistemas de inovação do Rio Grande do Sul ao ser incluído no Book de Oportunidades de Investimentos em Inovação da Invest RS, a agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

A publicação do governo do Estado reúne projetos que impulsionam o desenvolvimento tecnológico e a economia do conhecimento no território gaúcho. O objetivo é ampliar a visibilidade dos ambientes de inovação gaúchos e atrair novos investimentos nacionais e internacionais.

Fundado em 2016, atualmente, o Parque Tecnológico reúne 65 empresas, sendo 22 empresas incubadas e dez pré-incubadas. O foco da atuação do espaço é o desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologia em Saúde e Biotecnologia e Indústria Criativa.

Entre as incubadoras que fazem parte da estrutura estão a Conectar (UFPel), a Ciemsul (UCPel) e a Senatec, voltada para empresas juniores.