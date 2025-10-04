Mesmo sem casos, bares e restaurantes de Pelotas acendem alerta para intoxicação por metanol

Preocupação com bebidas adulteradas deve causar queda nas vendas de destilados. Andréa Graiz / Agencia RBS

Os casos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil colocaram em alerta as autoridades de saúde e segurança em todo o país. Até o momento, uma morte já foi confirmada e outras sete seguem sob investigação.

Apesar de não haver registros de casos de intoxicação por bebidas adulteradas no Rio Grande do Sul, o setor de bares e restaurantes de Pelotas já está atento para garantir a segurança dos consumidores.

O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurante, Bares e Similares (SHRBS) de Pelotas, Marcelo Curi, afirma que, embora nenhum caso tenha sido registrado no Estado, a queda nas vendas já deve ser sentida nos próximos dias.

— Se registrou uma mudança de comportamento do público, no sentido de troca de bebidas. Economicamente, por enquanto, não sentimos o impacto, mas com previsão de mudanças para este final de semana — diz Curi.

Na última quinta-feira (2), o sindicato emitiu uma nota aos seus associados em que recomenda o "cuidado redobrado na escolha de fornecedores e marcas oficiais reconhecidas no mercado" (leia a íntegra abaixo).

Proprietário da Polska Beer House, uma distribuidora de bebidas com cinco lojas em Pelotas, João Nienczeski afirma que identificou uma queda de 10% na venda de destilados. No entanto, ele considera que a baixa pode estar ligada à sazonalidade.

— Começa a fazer mais calor, então a tendência é vender mais cerveja do que destilado — afirma.

Segundo ele, os clientes têm perguntado sobre o tema nos últimos dias, mas seguem comprando por confiar na procedência.

— A gente tem fornecedores certos de produtos destilados, que a gente sabe da procedência, sabe que são produtos originais, com nota fiscal — conta.

É um assunto muito sério. É a saúde das pessoas, é a vida das pessoas. A gente não pode colocar em risco de maneira nenhuma JOÃO NIENCZESKI Empresário

Treinamento

Para ajudar os empreendedores, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) disponibilizou um treinamento em conjunto com a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) e a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe). As aulas, gratuitas e pela internet, dão orientações práticas de como identificar bebidas falsificadas.

Dez mil pessoas participaram dos dois primeiros dias de atividades. Com duração de cerca de uma hora, o treinamento é oferecido diariamente às 10h e às 15h. Interessados podem buscar mais detalhes pelo Instagram da Abrasel.

Íntegra da nota do Sindicato de Hotéis, Restaurante, Bares e Similares de Pelotas:

"O SHRBS comunica que vem acompanhando com atenção a evolução dos gravíssimos casos de adulteração de bebida. Até esse momento, não somos conhecedores de registros em nossa cidade. No entanto, recomendamos a todos o cuidado redobrado na escolha de fornecedores e marcas oficiais e reconhecidas do mercado, no momento da aquisição de insumos para os seus estabelecimentos. Tais medidas são essenciais para garantir a segurança da nossa comunidade. Seguiremos atentos ao cenário nacional e em caso de atualizações emitiremos novo alerta".





