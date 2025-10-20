Justiça mantém proibição da pesca de bagres na Lagoa dos Patos

Decisão atinge pescadores de cinco cidades da região. André Ávila / Agencia RBS

A Justiça Federal do Rio Grande do Sul (JFRS) manteve a decisão que proíbe a pesca de bagres na Lagoa dos Patos. A proibição atinge mais de cinco mil pescadores artesanais do sul do Estado. A decisão foi assinada na última semana.

Enquanto a União afirma que precisa garantir a sobrevivência da espécie, os pescadores alegam que é possível fazer a pesca responsável do animal.

A Colônia de Pescadores Z8, que fica em São Lourenço do Sul, ingressou com a ação contra a União pedindo que a pesca dos bagres marinhos Genidens barbus e Genidens planifrons fosse retomada no estuário. A captura foi proibida em 2014, quando uma normativa do Ministério da Pesca e Aquicultura considerou que o animal estava em risco de extinção.

O pedido da colônia sugeriu que, para a pesca ser realizada de forma sustentável, caberia à Universidade Federal de Rio Grande (Furg) realizar a regulamentação da captura. O professor e oceanólogo da Furg, Luis Gustavo Cardoso, explica:

— Com o recurso oferecido, nós conseguiríamos fazer um monitoramento com autorregulamentação, onde os pescadores reportariam o que fosse capturado e a comercialização seria realizada em pontos licenciados para o desembarque dessas pescas. Assim poderíamos analisar as quantidades de bagres e o cenário do estuário.

O aporte para a universidade seria de R$ 2,1 milhões.

Porém a União afirma que não conseguiria arcar com o valor. A decisão diz que cabe ao Estado e à União estabelecerem “vedação específica às práticas que provoquem extinção de espécies” e que devem “elaborar a relação das espécies ameaçadas mediante estudos técnico-científicos e promover atividades de conservação delas”.

Ainda que a ação tenha sido promovida pela colônia de São Lourenço do Sul, atinge todas as cidades que cercam o estuário: Rio Grande, Pelotas, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar.

O presidente da Colônia de Pescadores Z8, Ivan Kuhn, reafirma a importância da realização de um estudo para entender a situação do bagre no estuário da Lagoa dos Patos.

— A pesca está proibida há mais de 10 anos e não existe uma pesquisa que possa nos dizer se houve aumento ou redução de bagres na lagoa. Em alguns pontos do Brasil foi liberado o monitoramento, e não entendemos o porquê de não ser liberado para cá com o apoio da Furg.

O professor da universidade e o presidente explicam que quando as redes são colocadas na lagoa, é impossível impedir que os bagres sejam capturados. Com isso, eles acabam morrendo e são devolvidos à água.