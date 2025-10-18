Economia

Expectativa de 300 vagas
Notícia

Justiça autoriza empresa vencedora de leilão a reativar planta industrial da antiga Cosulati em Capão do Leão

Unidade arrematada por R$ 49,1 milhões será reativada para produção de laticínios

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS