Justiça autoriza empresa vencedora de leilão a reativar planta industrial da antiga Cosulati em Capão do Leão

Reativação prevê a produção de leite, queijos, leite em pó, manteiga e leite condensado. Fernando Gomes / Agencia RBS

A Justiça do Trabalho autorizou a empresa OZ Earth Participações a reativar as operações da antiga unidade industrial da Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios (Cosulati), localizada em Capão do Leão, na Zona Sul do Estado.

A decisão foi proferida pela juíza do trabalho Ana Ilca Harter Saalfeld, que também expediu a carta de arrematação do complexo industrial em favor da empresa paulista.

Com a autorização judicial, a OZ Earth poderá iniciar estudos técnicos, adquirir novos maquinários e realizar as obras necessárias para a retomada das operações. A reativação da planta prevê a produção de itens como leite, queijos, leite em pó, manteiga e leite condensado.

Segundo o presidente da OZ Earth, Igor Elias, os investimentos somam R$ 120 milhões, com a expectativa de gerar mais de 300 postos de trabalho diretos no próximo ano.

— Serão R$ 50 milhões na planta, R$ 30 milhões em reforma e melhorias e R$ 40 milhões na cadeia produtiva do leite sustentável — declara.





O complexo foi arrematado no ano passado em um leilão judicial, por meio de um lance único no valor de R$ 49,1 milhões. A estrutura possui 17,5 mil metros quadrados de área construída e estava desativada desde 16 de abril de 2022, quando a Cosulati encerrou oficialmente suas atividades.

Prazo para pagamento de dívidas trabalhistas

A decisão da Justiça também destaca a importância de evitar a deterioração do patrimônio e de garantir a função social e econômica da propriedade. Além disso, foi fixado um prazo de 180 dias corridos para que a empresa efetue o pagamento relativos a débitos trabalhistas devidos aos ex-funcionários da Cosulati.

"As manifestações da arrematante e o senso comum alertam para a deterioração e perecimento dos bens, em especial dos equipamentos industriais, bem como o estado de insegurança do complexo. A inatividade do Complexo Industrial frustra a função social da propriedade. A reativação da planta industrial é crucial para a movimentação econômica da empobrecida região de Pelotas, gerando diversos postos de trabalho diretos e indiretos, conforme alegado " cita um trecho da decisão judicial.

— Nós recebemos essa grande notícia. A informação que temos é que o arrematante deve iniciar com a produção de leite em pó e depois estender para outras linhas de produção. Temos mão de obra capacitada para retomar a produção dos produtos que faziam sucesso no mercado — afirma o presidente Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas da Alimentação de Pelotas, Lair de Mattos.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas da Alimentação de Pelotas, o último valor atualizado da dívida trabalhista, em novembro de 2024, era de R$43 milhões, incluindo processos de Pelotas, Bagé e Santana do Livramento.

Histórico

A Cosulati, proprietária da marca Danby, foi fundada em 1973 e entrou em processo de liquidação extrajudicial em 2016, após enfrentar dificuldades financeiras, o que resultou na suspensão de suas atividades.