Expofeira Pelotas encerra com mais de R$ 6 milhões em negócios e 152 mil visitantes

A Associação Rural de Pelotas (ARP) divulgou nesta segunda-feira(13) os números finais da 99ª Expofeira de Pelotas. A feira começou em 6 de outubro e terminou no domingo (12). Durante os sete dias de evento, o Parque Ildefonso Simões Lopes recebeu 152 mil visitantes — superando a edição do ano passado, quando foram cerca de 130 mil visitantes.
Mais de R$ 6 milhões foram movimentados durante os leilões de animais das raças criadas na região. A conferência Rural registrou crescimento de 240%, se comparado à edição passada, com 1.362 participantes que puderam escolher entre as mais de 100 palestras oferecidas na programação.
Segundo o presidente da Associação Rural de Pelotas, José Luiz Kessler, o sentimento é de dever cumprido e o resultado reflete o esforço coletivo de todos envolvidos. Ele afirma que a entidade já planeja a centésima edição.
— Queremos celebrar um século de tradição olhando para o futuro, com inovação, sustentabilidade e o mesmo espírito colaborativo que fez da Expofeira um patrimônio de Pelotas e da região Sul — conta.
Elo entre a cidade e o campo
A Fazendinha — atração dedicada a aproximar as crianças de animais — recebeu mais de 4.600 crianças. A atividade teve a visita de 50 escolas e entidades sociais que participaram de cerca de 40 atividades lúdicas e educativas.
Agricultura em destaque
O Pavilhão da Agricultura Familiar movimentou R$ 190 mil em vendas durante os cinco dias em que esteve aberto ao público. Mostrando a aceitação do público aos produtos dos produtores locais.