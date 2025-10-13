Economia

99ª EDIÇÃO
Notícia

Expofeira Pelotas encerra com mais de R$ 6 milhões em negócios e 152 mil visitantes

Edição bateu recordes do ano passado e organização já planeja o centenário

Igor Islabão

Repórter

