Empreendedor rio-grandino lança linha de espumantes inspirados na Praia do Cassino 

A Praia do Cassino, principal ponto turístico do sul do Estado, é um lugar repleto de memórias e, agora, também um local de inspiração para novos negócios.

A ligação afetiva dos rio-grandinos com o balneário deu origem à Maresia Espumantes, marca criada pelo empreendedor Gabriel Dias com a proposta de traduzir em sabor e aroma a essência da praia, que é o refugio dos gaúchos no litoral sul.

Segundo Gabriel, a ideia nasceu em 2024, a partir do desejo de desenvolver um produto com identidade local, capaz de representar o cotidiano e o sentimento de pertencimento dos moradores.

— Sabemos o quanto nossa praia é especial, sua imensidão, os dias ensolarados, o vento característico e até as ressacas do inverno. Queríamos algo que tivesse essa personalidade, que fosse nosso e que também pudesse ser levado para fora daqui — explica o empreendedor.

Através dos rótulos, a marca retrata lugares e atrativos símbolos da cidade, como o Molhes da Barra, as vagonetas e o navio Altair.

Espumante é produzido na Ilha dos Marinheiros

O processo de produção leva em torno de seis meses. Arquivo pessoal / Divulgação

O processo de produção da Maresia Espumantes tem base na agricultura familiar e acontece no interior do município, na Ilha dos Marinheiros, onde está localizada a vinícola da família de Gabriel, já reconhecida por produzir a tradicional Jeropiga.

Atualmente, a marca mantém uma microprodução de até três mil litros por ano, voltada a um público que valoriza produtos artesanais e regionais. O processo de produção leva em torno de seis meses.

— Iniciamos com a produção de um vinho base. Depois, vai para a maturação e no momento do envase ele passa por uma segunda fermentação forçada, para que tenha essa característica de gaseificado — conta Gabriel.

No caso das uvas viníferas, utilizadas na elaboração dos espumantes, a produção não ocorre na região de Rio Grande devido ao clima úmido, que compromete a qualidade das frutas.

Por isso, as uvas utilizadas pela marca são produzidas na região da Serra Gaúcha, reconhecida pelas condições ideais de cultivo e pelo alto padrão das safras. A vinificação, no entanto, acontece na Ilha dos Marinheiros.

Segundo o produtor, a marca possui dois rótulos: o Maresia Moscatel, sendo um espumantes mais adocicado e frutado e o Maresia Brut, que apresenta um paladar mais seco.

— O moscatel é um adocicado leve, frutado e nada em excesso. O brut já é mais seco, mas ao mesmo tempo leve e refinado — esclarece.

Marca irá ganhar loja no Cassino

Durante a temporada de verão, a marca terá um ponto físico no Cassino, visando apresentar os produtos rio-grandinos aos turistas que passam pela região. O espaço estará localizado no barracão-loja 62.

— Teremos nossos produtos tradicionais e também muitas opções para presentes — finaliza Gabriel.

Para quem não é da cidade, os produtos podem ser conferidos através do perfil no Instagram: @maresiaespumantes.