Economia

Antigo Nacional
Notícia

Em expansão, Grupo Nicolini inaugura em Camaquã o primeiro dos oito supermercados adquiridos do Carrefour no RS

Desde julho, varejista gaúcha vem assumindo oito lojas que eram pertencentes ao conglomerado francês

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS