Em expansão, Grupo Nicolini inaugura em Camaquã o primeiro dos oito supermercados adquiridos do Carrefour no RS

Transição para grupo de Bagé começou em agosto. Divulgação / Grupo Nicolini

O Grupo Nicolini inaugurou oficialmente nesta quinta-feira (9), em Camaquã, o primeiro supermercado adquirido do Grupo Carrefour que operava com a bandeira Nacional. A loja mantém cerca de cem colaboradores diretos e conta com quase 200 vagas de estacionamento.

A empresa de Bagé vem assumindo, desde julho, as operações de oito lojas que pertenciam ao Carrefour e estão em processo de transição para serem inauguradas oficialmente. A unidade de Camaquã, assumida em 5 de agosto, é a primeira a ser concluída.

— Trocamos todo o mobiliário, equipamentos, comunicação visual, fachada, toda a parte de refrigeração é nova, expandimos as partes de açougue, padaria e hortifrutigranjeiros — explica o diretor de relacionamento do Grupo Nicolini, Selmo Dias.

Com as lojas adquiridas do Carrefour, o Grupo Nicolini amplia a sua presença de oito para 14 municípios e passa de 17 a 25 lojas.

— Essa primeira inauguração marca significativamente o projeto de expansão. Era previsto até 2029 termos o número de lojas a que chegamos agora, e a gente antecipou isso em quatro anos com a aquisição dessas lojas do Nacional — destaca Dias.

Além de Camaquã, o Grupo Nicolini já assumiu antigas lojas do Nacional em Bagé, Rosário do Sul, Santa Rosa, São Borja, Alegrete, Santa Cruz do Sul e Santa Maria.

Em Pelotas, o Grupo Nicolini comprou outras duas lojas que pertenciam ao Nacional — na Avenida Bento Gonçalves e na Rua Marechal Deodoro — a transição, no entanto, ainda depende de negociação com os proprietários do prédio.

Grupo Nicolini

Fundada em 1979 em Garibaldi, a rede iniciou suas atividades com uma pequena loja em Bagé. A expansão ganhou ritmo a partir de 2011, quando a marca chegou a Pelotas. Em 2023, a fusão de operações deu origem ao Grupo Osmar Nicolini Comércio e Distribuição S.A., elevando o número de lojas de 10 para 17.

Com a aquisição das 10 lojas do Nacional, a rede passou a contar com 27 unidades no total. Conforme o último levantamento da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o Grupo é o 10º maior do setor no RS, com um faturamento superior a R$ 805 milhões.



