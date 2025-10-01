Dragagem do canal do Porto de Rio Grande começa com investimento de R$ 432 milhões

Navio de dragagem já atracado no cais do Porto de Rio Grande, de onde inicia a retirada de sedimentos para ampliar o calado do canal de acesso. Joanna Manhago

A dragagem do canal de acesso ao Porto de Rio Grande começa nesta quarta-feira (1º), com a assinatura da ordem de serviço pelo governador Eduardo Leite, em cerimônia realizada no Estaleiro Rio Grande (ERG). O investimento previsto é de R$ 432 milhões.

Ao longo da obra, serão retirados 15 milhões de metros cúbicos de sedimentos em cerca de 30 quilômetros de faixa de água. O objetivo é ampliar o calado, garantindo maior segurança e trafegabilidade das embarcações. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 17 meses — aproximadamente um ano e meio.

A draga responsável pela operação já está atracada no cais e, segundo a Portos RS, deve iniciar o serviço ainda nesta quarta.

Obras paralelas

Além do canal de acesso, seguem em andamento as dragagens do Canal Feitoria, também em Rio Grande, e do Canal São Gonçalo, em Pelotas. As intervenções visam assegurar a passagem dos navios que chegam e saem pelo porto do sul do Estado.

Investimentos contra enchentes

Durante o evento, o governador também deve anunciar recursos para o sistema contra enchentes em Rio Grande, por meio do programa Fundo a Fundo, que integra o Plano Rio Grande. O valor exato do repasse ainda não foi divulgado, mas os recursos estão previstos dentro do pacote de reconstrução do Estado após os impactos das cheias de 2023 e 2024.



