Com expectativa de movimentar R$ 14 milhões, Feira de Negócios da Construção começa em Pelotas

Evento coloca em evidência as inovações do setor da construção civil. Stéfane Costa / RBS TV

A décima edição da Feira de Negócios da Construção (FNC) começou nesta quinta-feira (16), no Ginásio do Sesi, em Pelotas, e está aberta ao público até sábado (18). As atividades ocorrem das 14h às 22h.

A iniciativa é voltada à famílias que buscam comprar um imóvel e podem conhecer os projetos de construtoras e incorporadoras. A feira também proporciona para lojistas, empreiteiras e profissionais da construção civil ficar por dentro das novidades do setor.

Segundo o organizador do evento, Ivan Irribarem, a expectativa é de superar o público do ano passado entre 20% e 30%. São esperados mais de 10 mil visitantes e uma movimentação de mais de R$ 14 milhões em negócios.

— Hoje é uma feira da região sul, não é mais dos representantes [da construção], é do povo da região sul — afirma.

Serão oferecidas consultorias instantâneas e de graça ao público, com a participação de engenheiros e arquitetos. O estande do conhecimento é outro destaque, com oferece palestras e workshops.