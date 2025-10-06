99ª Expofeira Pelotas começa com foco em tecnologia e inovação no campo

Os tradicionais leilões de animais acontecem diariamente, às 19h. Edu Rickes / Divulgação / Expofeira de Pelotas

A 99ª Expofeira de Pelotas começou nesta segunda-feira (6) no Parque Ildefonso Simões Lopes, e segue até 12 de outubro com uma programação voltada à inovação, tecnologia e às transformações do setor agropecuário.

O presidente da Associação Rural de Pelotas, José Luiz Martins Costa Kessler, afirma que o evento foi planejado para atender todas as faixas etárias.

— Minha expectativa é mostrar à sociedade o que é o agro, que as crianças entendam de onde vem o alimento e que os jovens percebam as oportunidades de carreira no setor — disse.

Ele afirma que, mesmo diante de um cenário econômico desafiador, com instabilidade e queda nas commodities, a feira deve superar as expectativas.

— Foi um ano difícil, mas conseguimos construir um evento que deve alcançar e talvez superar os resultados da edição passada.

Com foco na inovação tecnológica, a edição deste ano traz novidades na Conferência Rural, que também começa nesta segunda. O espaço foi preparado para receber duas palestras simultaneamente, com transmissão por fones de ouvido individuais.

Serão mais de 80 horas de painéis técnicos e debates, reunindo produtores, pesquisadores e empresas.

Chegada dos animais

Além das novidades, a feira mantém suas atrações tradicionais. Os leilões de animais ocorrem diariamente às 19h, no Pavilhão Álvaro Azevedo.

Na manhã desta segunda-feira, a Fazenda Piratinizinho desembarcou o primeiro carregamento de exemplares brangus, que serão ofertados no Leilão Brangus Piratini, marcado para esta noite.



