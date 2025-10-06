99ª Expofeira Pelotas começa com foco em tecnologia e inovação no campo

A 99ª Expofeira de Pelotas começou nesta segunda-feira (6) no Parque Ildefonso Simões Lopes, e segue até 12 de outubro com uma programação voltada à inovação, tecnologia e às transformações do setor agropecuário.
O presidente da Associação Rural de Pelotas, José Luiz Martins Costa Kessler, afirma que o evento foi planejado para atender todas as faixas etárias.
— Minha expectativa é mostrar à sociedade o que é o agro, que as crianças entendam de onde vem o alimento e que os jovens percebam as oportunidades de carreira no setor — disse.
Ele afirma que, mesmo diante de um cenário econômico desafiador, com instabilidade e queda nas commodities, a feira deve superar as expectativas.
— Foi um ano difícil, mas conseguimos construir um evento que deve alcançar e talvez superar os resultados da edição passada.
Com foco na inovação tecnológica, a edição deste ano traz novidades na Conferência Rural, que também começa nesta segunda. O espaço foi preparado para receber duas palestras simultaneamente, com transmissão por fones de ouvido individuais.
Serão mais de 80 horas de painéis técnicos e debates, reunindo produtores, pesquisadores e empresas.
Chegada dos animais
Além das novidades, a feira mantém suas atrações tradicionais. Os leilões de animais ocorrem diariamente às 19h, no Pavilhão Álvaro Azevedo.
Na manhã desta segunda-feira, a Fazenda Piratinizinho desembarcou o primeiro carregamento de exemplares brangus, que serão ofertados no Leilão Brangus Piratini, marcado para esta noite.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.