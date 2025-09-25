Rota Fiergs debate demandas da região em Pelotas

Jorge Gerdau falou sobre a trajetória de sucesso da Gerdau. Igor Islabão / Grupo RBS

A Rota Fiergs, projeto de interiorização da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, reuniu lideranças empresariais e políticas no Dunas Clube, em Pelotas, para discutir as principais necessidades da região.

O evento contou com palestra do empresário Jorge Gerdau, que falou sobre a trajetória de sucesso da Gerdau, uma das principais produtoras de aço do mundo.

— Grande parte do sucesso dos quatro irmãos que herdaram esse império é a cultura absoluta da valorização do trabalho. E, nesse aspecto, a palavra respeito é muito importante — afirmou.

Leia Mais Agroindústrias da Zona Sul poderão vender produtos de origem animal em todo o Brasil

O encontro integra uma série de atividades da entidade no interior do Estado. Desde maio, o Rota Fiergs já passou pelas regiões Vale do Sinos, Encosta da Serra, Vale do Taquari, Noroeste, Central e Norte.

Segundo levantamento realizado pela Fiergs, 95% das 52 mil indústrias do Estado têm menos de 50 funcionários. Por isso, a entidade busca reunir as cinco principais demandas de cada uma das 10 regiões da Fiergs. Nos 29 municípios da região Sul na divisão da Fiergs, são 2,5 mil indústrias que empregam mais de 37 mil pessoas.

— Queremos resolver os problemas em que a Fiergs possa ajudar as indústrias, junto com o Estado, com as prefeituras e o governo federal — afirma o presidente da entidade, Claudio Bier.

O presidente do Centro das Indústrias de Pelotas (CIPEL), Augusto Vaniel, destaca que a aproximação do setor empresarial é fundamental para o crescimento econômico.

— Pelotas é uma cidade que precisa do desenvolvimento, porque não existe cidade no mundo que seja desenvolvida sem indústria — afirma.

Demandas da região

No encontro, os representantes da região elegeram as cinco principais demandas:

Criação de um centro de competências para biomanufatura industrial, Desenvolvimento de um programa de inovação para pequenas e microempresas Fortalecimento da formação profissional Apoio a projetos logísticos, como a construção da ponte entre Rio Grande e São José do Norte Fortalecimento de negócios locais, com requalificação de mão de obra.