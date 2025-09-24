Mãe e filha transformam afeto em negócio criativo que valoriza a cultura rio-grandina

Peças são ilustradas com pontos turísticos de Rio Grande. Tabaquara Cruz Filho / Divulgação

Kátia Mello, de 58 anos, e sua filha, Roberta Mello, de 29 anos, encontraram na arte um elo ainda mais forte do que os laços familiares: juntas, transformaram o vínculo afetivo em um negócio que valoriza a identidade local e celebra a cidade por meio de ilustrações autorais.

Naturais de Rio Grande, elas são as criadoras do Estúdio Tal Design, projeto que une gerações, talentos e um amor compartilhado pelos talentos artísticos.

— Para nós, construir esse caminho como mãe e filha é como ilustrar nossa história, cheia de afeto, aprendizado e parceria — afirma Kátia.

Com um olhar sensível sobre os elementos que compõem a paisagem urbana e cultural do município, as artistas se dedicam à criação de peças como quadros, camisetas, canecas, blocos de anotações e outros itens ilustrados com símbolos da cidade, como o Mercado Público, o Porto Histórico e o Balneário Cassino.

— O Estúdio Tal surgiu da vontade de unir a arte e o design em projetos criativos, com uma perspectiva diferente de retratar nossa cidade e valorizá-la, que é nosso principal foco — afirma Kátia.

Amor que atravessa gerações

Antes mesmo de se tornar negócio, a arte já era parte essencial da vida de Kátia e Roberta. Desde a infância, Kátia mantinha uma forte ligação com lápis, telas e pincéis. Mais tarde, essa paixão seria compartilhada com a filha, que cresceu cercada por referências criativas.

— Quando pequena, eu desenhava o tempo todo, tudo o que via pela frente, desde bonecas de papel até as árvores do campo na casa da minha avó. Assim que tive oportunidade, ingressei nos cursos de Belas Artes aqui em Rio Grande, e foi ali que me apaixonei ainda mais pela arte — comenta Kátia.

— Eu observava minha mãe trabalhando com arte e ficava do lado dela, imitando, aprendendo e até dando uns palpites. Isso sempre fez parte da minha vida, e ela me apoiou muito até o momento de escolher minha graduação, passando pelas Artes Visuais e concluindo o Design — complementa Roberta.

A ideia de criar o Estúdio Tal nasceu da vontade de retomar a prática artística com mais intensidade. Kátia, que havia se afastado das produções por um tempo, sentia falta do trabalho com arte. Enquanto isso, Roberta buscava aprofundar sua atuação no design. A união das duas resultou em um projeto com identidade própria, que alia técnica, memória e afeto.

Segundo as empreendedoras, a rotina no estúdio acontece de forma colaborativa e criativa. Para elas, o forte vínculo familiar é o fator responsável por refletir na produção cotidiana e no sucesso do empreendimento:

— Nossa conexão como mãe e filha traz um olhar mais sensível, afetuoso e verdadeiro para o que fazemos. Isso se reflete no cuidado com os detalhes, na escuta atenta aos clientes e na forma como desenvolvemos os projetos juntas. Muitas pessoas se identificam com essa parceria e sentem essa energia nos nossos trabalhos — afirma Roberta.

As criações do estúdio podem ser conhecidas pelo Instagram @estudiotal.design e também presencialmente, no próprio espaço físico, localizado na rua Senador Salgado Filho, nº 229.

— O contato com o público é parte importante do processo, pois permite compartilhar não apenas os produtos, mas também as histórias e sentimentos por trás de cada peça — resume a mãe.



