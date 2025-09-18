Indústria de pêssego abre mil vagas temporárias em Pelotas

Expectativa é de uma safra 40% maior que a do ano passado. Lívia Stumpf / Agencia RBS

A agência da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine/FGTAS) ofertará mil vagas de emprego temporário para auxiliar de produção em uma indústria de pêssego em conserva no 5º distrito de Pelotas. Candidatos podem se apresentar nesta sexta-feira (19), das 9h às 12h, na agência que fica na rua General Osório, 602.

O único requisito para o trabalho é ser maior de 18 anos. A empresa fornece transporte gratuito nos bairros de Pelotas e oferece alimentação. O valor do salário não foi informado pela indústria.

Segundo a coordenadora do Sine/FGTAS de Pelotas, Evanir Barz, o método de atendimento será modificado para agilizar o processo de entrevistas que será feito por ordem de chegada. Fichas de atendimento serão distribuídas.

— Nós vamos só pegar os dados na porta e já vamos passar para o pessoal que já vai estar aqui fazendo as entrevistas — conta Barz.

Projeção da Safra 2025

A Associação dos Produtores de Pêssego de Pelotas projeta um crescimento de 40% em relação à safra passada. Fazendo com que a colheita chegue a 40 mil toneladas.

