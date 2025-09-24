Ecovix propõe R$ 684 milhões para construir navios gaseiros da Transpetro

Edital prevê a construção de oito navios gaseiros, com prazo de entrega em até dois anos e seis meses após a assinatura do contrato. Charles Guerra / Especial

A empresa rio-grandina Ecovix, responsável pelo Estaleiro Rio Grande, apresentou duas propostas comerciais que somam R$ 684,7 milhões para participar da licitação da Transpetro destinada à construção de oito navios gaseiros. A classificação preliminar das empresas interessadas no edital foi divulgada nesta semana.

O projeto integra o Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras e visa aumentar a capacidade de transporte de gás de cozinha, o GLP, e derivados em todo o território nacional.

As propostas da Ecovix foram organizadas em dois lotes. No lote A, que prevê a construção de três navios semirrefrigerados com capacidade de 10 mil metros cúbicos, a empresa ofertou R$ 414.687.004,66. Esses navios também poderão transportar amônia, composto químico utilizado principalmente na produção de fertilizantes.

Já no lote B, com cinco navios, três com capacidade de 7 mil m³ e duas de 14 mil m³, voltadas ao transporte de GLP e derivados, o valor proposto pela Ecovix foi de R$ 270.036.389,22.

Pelas regras da licitação, um mesmo estaleiro não pode vencer os dois lotes. Neste edital, estão habilitadas empresas nacionais e estrangeiras que cumpram os critérios técnicos e econômicos previstos.

Em contato com a reportagem de GZH, a Ecovix afirmou que ainda não se manifestará oficialmente sobre o assunto.

Se a Ecovix for selecionada para executar um dos lotes, a construção do primeiro navio deverá ser iniciada após a assinatura do contrato, com prazo de entrega em até dois anos e seis meses. As embarcações seguintes serão entregues em intervalos de seis meses.

Próximas etapas da licitação

De acordo com a Transpetro, após a abertura das propostas comerciais, será aplicada a regra de equalização de preços, que busca equilibrar a concorrência entre estaleiros brasileiros e estrangeiros.

Após, a comissão de licitação iniciará a fase de negociação com os proponentes. Na etapa seguinte, serão analisadas as condições de habilitação, com a verificação da documentação exigida para comprovar a qualificação jurídica, econômica e técnica de cada participante.

Até o momento, a Transpetro ainda não possui uma data definida para a divulgação do resultado final.



