Economia do mofo: primavera traz oportunidade de renda na região Sul

Com a chegada da primavera e menos dias de chuva, chegou a hora da limpeza para os moradores que enfrentam a umidade intensa e o mofo no inverno. Em Pelotas, o aumento na demanda gera oportunidades de renda para diaristas, empresas de limpeza, de material de construção e fabricantes de produtos especializados.

Para muitos moradores, diante dessa necessidade constante de higiene, a solução é contratar serviços especializados. É o caso de Tiago Rodrigues, que procura o serviço de diaristas.

— A gente às vezes não tem muito tempo, fica trabalhando o dia inteiro. Quando chega em casa já é noite está muito cansado — relata ele.

A empresária Cristiane Couto de Castro coordena uma rede de diaristas da cidade. Segundo ela, os pedidos por esse tipo de limpeza representam até 80% da demanda da empresa.

— Nesta época nós temos uma demanda muito alta para a retirada do mofos, e esse ano (foi) muito atípico — explica.

O serviço é mais complexo do que uma limpeza convencional, o que impacta no valor cobrado. Para a diarista Juliane Martins, o ganho extra com esse tipo de trabalho tem impacto importante na renda.

— A gente ganha sempre um pouquinho mais por que é mais trabalhoso — relata Juliane.

Em lojas de materiais de construção, a procura por soluções contra o mofo também é constante. A gerente de loja Andreia da Feira conta que a principal demanda é a retirada de mofo no teto, principalmente de banheiros e cozinhas.

— (A pessoa diz) "já limpei 50 vezes e não tem condições mais". Aí a gente sempre indica um produto pra ele não ter mais esse problema — diz.

Mofo também vira oportunidade na indústria

Além dos serviços de faxina, o combate ao mofo impulsionou a criação de um produto específico em uma fábrica local. Gladis Rosana, dona de uma pequena indústria de produtos de limpeza, enfrentou o acumulado de fungos quando trocou a sede do negócio.

— As paredes estavam muito mofadas, como que eu vou organizar e limpar isso tudo? Aí, claro, eu fui misturando das minhas matérias-primas, produtos que eu sei que seriam bons para a eliminação do mofo. Ficou em gel, e eu pensei: isso aqui fica ótimo para aplicar com rolo — conta a empresária, que é técnica em química.

O limpa mofo acabou se tornando o principal produto da empresa e, segundo Gladis, representa entre 70% e 80 do faturamento da empresa.




