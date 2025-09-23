Cassino terá novo supermercado no final de 2026 

Projeto prevê 7.723 m² de área construída. Divulgação / Grupo Peruzzo

Um novo supermercado será instalado no Balneário Cassino até o final de 2026. O empreendimento é do Grupo Peruzzo, que já atua no município com um atacarejo, o Ecomix. A expectativa é que sejam gerados 120 a 150 empregos diretos a partir do funcionamento do supermercado.

A oficialização da nova construção foi feita na segunda-feira (22), em uma reunião entre a prefeitura de Rio Grande e a direção do grupo. O prédio fica na Avenida Atlântica, 628 — entre a pista de skate e a Estação Rodoviária.

— Entendemos que é uma região que tem uma perspectiva de crescimento. Cada vez mais as pessoas estão buscando a região do litoral para residir. Além de que o Cassino tem uma ligação muito forte com Bagé, então é uma meta de investimento pessoal também — disse Lindonor Peruzzo, diretor do grupo.

O projeto prevê 7.723 m² de área construída. A obra — que deve começar no início de 2026 — deve durar aproximadamente oito meses. O terreno onde será construído o empreendimento foi adquirido no início deste ano pela empresa.

— Agora o projeto está na Secretaria de Meio Ambiente, que solicitou que o grupo fizesse algumas adequações. A expectativa é que ele seja devolvido até essa sexta-feira para que possamos dar o ok final — disse o superintendente da Secretaria de Município de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar, William Gonçalves.

O Grupo Peruzzo tem 27 lojas no Rio Grande do Sul, sendo 23 de supermercados e quatro atacarejos Ecomix.



