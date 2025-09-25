Economia

Desenvolvimento econômico
Notícia

Agroindústrias da Zona Sul poderão vender produtos de origem animal em todo o Brasil

Habilitação ao Sisbi-POA irá impulsionar a economia de 22 municípios da região; três agroindústrias já estão prestes a receber o selo

Laura Cosme

