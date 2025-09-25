Agroindústrias da Zona Sul poderão vender produtos de origem animal em todo o Brasil

A certificação permite que os produtores regionais vendam alimentos como mel, queijos, embutidos e pescados em escala nacional. Agroindústria Camponês / Divulgação

A partir das próximas semanas, cerca de 150 agroindústrias da Zona Sul poderão expandir a comercialização de produtos de origem animal para todo o território nacional.

A mudança ocorre com a habilitação do Serviço de Inspeção do Consórcio Público do Extremo Sul (Siscopes) ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). A certificação foi concedida pelo Ministério da Agricultura na última quarta-feira (24).

A qualificação permite que os produtores regionais vendam alimentos como mel, queijos, embutidos e pescados em escala nacional, sem a necessidade de adesão individual ao sistema federal.

— Para os estabelecimentos, significa acesso a um mercado muito maior. Para os municípios, é mais desenvolvimento econômico e retorno em impostos. Para a inspeção, ganhamos eficiência e qualidade no processo, com decisões feitas localmente, respeitando a realidade regional — detalha o coordenador técnico do consórcio e médico veterinário Carlos Schabbach.

Projeto piloto em três municípios

O processo de habilitação começou em 2019, com articulação do Copes e apoio técnico do Sebrae-RS, focando na harmonização das legislações municipais e na qualificação dos serviços de inspeção.

Em setembro de 2024, uma fase piloto passou a ser desenvolvida em estabelecimentos de três cidades da região, com Mar Atlântico Indústria e Comércio de Pescados (Rio Grande), a Mel Flor do Pampa (Jaguarão) e a Bergmann Alimentos (Pelotas).

Com o reconhecimento da equivalência ao sistema de inspeção federal, o consórcio agora poderá autorizar o uso do selo do Sisbi-POA, com início das vistorias previsto para outubro.

— Estabelecimentos que desejarem poderão se dirigir ao Serviço de Inspeção de seus municípios para solicitar o selo. Depois, passarão por auditoria e fiscalização — explica Schabbach.



