TechBusiness 2026 fortalece ecossistema de inovação da região Sul

Programação terá palestras, cases de sucesso e espaço para networking. Paulo Rossi / Divulgação

Pelotas volta a ser o ponto de encontro da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia no dia 20 de agosto, com a realização da 5ª edição do TechBusiness, promovido pelo Núcleo de Inovação da Associação Comercial de Pelotas (ACP). O evento será realizado no Pelotas Parque Tecnológico e reunirá startups, empresários, investidores, universidades, lideranças e empreendedores em uma programação voltada à geração de negócios, conexões e desenvolvimento de soluções inovadoras.

Consolidado como um dos principais eventos de inovação da Região Sul do Rio Grande do Sul, o TechBusiness tem como objetivo o fortalecimento do ecossistema regional. Ao longo das últimas edições, o evento ampliou seu alcance e se tornou um espaço para a apresentação de tendências, compartilhamento de experiências e construção de novas oportunidades de negócios.

A programação contempla palestras com especialistas, painéis, cases de sucesso, feira de negócios e o tradicional happy hour de encerramento, com banda de rock e chopp, criando um ambiente descontraído para ampliar conexões entre profissionais de diferentes áreas.

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Batalha de startups

Um dos momentos mais aguardados será a Batalha de Startups TechBusiness 2026, que está com inscrições abertas até o dia 5 de agosto. A iniciativa busca identificar, incentivar e dar visibilidade a startups e negócios inovadores, aproximando empreendedores de investidores, especialistas e potenciais clientes, além de incentivar o desenvolvimento de soluções com potencial de mercado.

Podem participar startups em fase de ideação, validação ou tração, negócios inovadores formalizados ou não, equipes empreendedoras, projetos universitários com potencial de mercado, empresas de base tecnológica e soluções inovadoras com aplicação prática. Não há restrição territorial, permitindo a participação de startups de qualquer região do país.

Após o encerramento das inscrições, um comitê de avaliação selecionará até 12 startups, que apresentarão seus pitches na primeira fase da Batalha, no dia 19 de agosto, às 17h30, na Associação Comercial de Pelotas. Cada equipe terá quatro minutos para apresentar sua solução e mais três minutos para responder às perguntas da banca avaliadora.

Vencedores da Batalha de Startups TechBusiness 2025. Paulo Rossi / Divulgação

As três melhores colocadas avançam para a grande final, realizada no palco principal do TechBusiness, no dia 20 de agosto, no Pelotas Parque Tecnológico, quando serão conhecidas as startups vencedoras da edição. Além da visibilidade as três startups finalistas também receberão premiação em dinheiro, troféu, consultorias especializadas e um ano como associados da Associação Comercial de Pelotas. A premiação será de R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1,5 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro colocado.

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis em www.acpelotas.com.br .

O TechBusiness 2026 tem patrocínio master de Banrisul, Vero, Sicredi Interestados RS/ES e CMPC. O evento conta ainda com o patrocínio de ACTEC, Atlas, Be Talent, Velo, Yller, Lifemed, BRDE, Freedom, TOTVS, Garten e Telealarme, além do apoio de Sebrae RS, inPEL, Grupo RBS e Pelotas Parque Tecnológico.

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Serviço

TechBusiness ACP 2026

Data: 20 de agosto de 2026

Horário: das 13h às 20h + happy hour de encerramento com chopp e banda

Local: Pelotas Parque Tecnológico (Av. Domingos José de Almeida, 1785)