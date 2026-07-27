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TechBusiness 2026 fortalece ecossistema de inovação da região Sul

Evento, marcado para o dia 20 de agosto, está com as inscrições abertas para a Batalha de Startups 

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