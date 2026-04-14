Associação Comercial de Pelotas inaugura coworking

Estrutura pode ser contratada por hora, turno ou diária. ACP / Divulgação

A Associação Comercial de Pelotas (ACP) apresenta à comunidade o Coworking ACP, um novo espaço voltado às conexões e negócios. A iniciativa reforça o posicionamento da entidade como agente ativo no fortalecimento do ecossistema empresarial local e acompanha uma tendência consolidada de ambientes de trabalho compartilhados, cada vez mais presentes nos grandes centros e agora também integrados à realidade de Pelotas.

Instalado no histórico Palácio do Comércio, o projeto, inaugurado no dia 1º de abril, alia tradição e modernidade, mantendo a sede da entidade alinhada às novas dinâmicas do mercado. O espaço foi pensado para atender tanto associados quanto o público em geral, oferecendo estrutura completa para quem precisa de um local estratégico no centro da cidade, seja por uma hora, um turno ou um dia inteiro.

Com aproximadamente 130 metros quadrados, o Coworking ACP conta com quatro salas privativas e um ambiente compartilhado, todos equipados com frigobar, cafeteira, televisão, ar-condicionado, mesas e cadeiras, para atender diferentes demandas profissionais. O local pode ser utilizado para reuniões, encontros corporativos, videoconferências e até mesmo para a formalização de negócios, em um ambiente que estimula o networking e a troca de experiências.

De acordo com o presidente da ACP, Fabrício Cagol, a criação do coworking representa mais um avanço no processo de modernização da entidade, que, mesmo com seus 153 anos de história, vem se reinventando para estimular conexões, atrair novos perfis de empresários e fortalecer o ecossistema de inovação de Pelotas. A iniciativa também contribui para a revitalização do centro histórico, amplia as oportunidades de negócios e ajuda a garantir a sustentabilidade da instituição.

— Nosso objetivo é oferecer um espaço moderno e versátil, com salas onde as pessoas possam trabalhar, estudar, realizar suas reuniões e atender clientes. Ao mesmo tempo, a ACP contribui com a cidade ao criar um ambiente que fomenta novos negócios, que no fundo é um dos objetivos da ACP. No fim, é sobre melhorar o ambiente de negócios de Pelotas e apoiar empresários e empreendedores a terem mais sucesso em suas atividades — destaca o presidente.

Espaço foi pensado para promover conexões, produtividade e bem-estar. ACP / Divulgação

O projeto arquitetônico leva a assinatura da arquiteta Ana Ritha Antoniazzi, que desenvolveu o espaço com foco na experiência do usuário.

— O projeto do Coworking ACP parte da proposta de criar um espaço que vai além da lógica tradicional de trabalho, promovendo conexões, produtividade e bem-estar no cotidiano. A proposta busca o equilíbrio entre funcionalidade e conforto, permitindo diferentes formas de uso, desde momentos de concentração até interações mais dinâmicas — explica a arquiteta.

A implantação do espaço levou cerca de um ano, entre obras e captação de recursos. Conforme o diretor-executivo Mauro Bom, foi necessário adaptar completamente a estrutura existente.

— Tivemos que reformar piso, paredes, parte elétrica, hidráulica, internet. Foi preciso praticamente reconstruir o ambiente para criar algo mais moderno e funcional — reforça.

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Localizado na Rua Sete de Setembro, 274, no 3º andar (sala 301), o Coworking ACP funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, em uma das regiões mais movimentadas da cidade, fator que amplia sua relevância para profissionais que circulam pelo centro e necessitam de um ponto de apoio estruturado. Com o novo espaço, a ACP reforça seu papel como ponto de encontro do empreendedorismo local, abrindo as portas para novas ideias, parcerias e oportunidades de crescimento.

Estrutura do espaço

Salas privativas (6 lugares): Catedral, Baronesa e 7 de Abril

Sala privativa (3 lugares): Quindim

Espaço compartilhado (6 lugares): Laranjal

Salas de reunião modernas e equipadas

Ambientes preparados para uso de notebooks e atividades corporativas

Valores

Salas privativas: R$ 30,00/hora - R$ 90,00/turno - R$ 180,00/dia

Espaço compartilhado: R$ 20,00/hora - R$ 90,00/turno - R$ 180,00/dia