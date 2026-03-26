ACP se consolida como a casa do empreendedor em Pelotas

Sede da entidade está localizada no Centro de Pelotas. ACP / Divulgação

Empreender não precisa ser uma jornada solitária. Desde os tempos em que o comércio se organizava nas primeiras associações empresariais do país, a força dos negócios sempre esteve ligada à união, à troca de informações e à representatividade. Em Pelotas, uma instituição cumpre esse papel há mais de 150 anos: a Associação Comercial de Pelotas (ACP).

Para muitos empresários da região, a entidade funciona como uma verdadeira casa do empreendedor: um espaço onde ideias ganham forma, conexões se transformam em oportunidades e empresas encontram apoio para crescer com mais segurança.

Mais do que uma organização representativa do setor empresarial, a ACP atua hoje como um ponto de encontro entre quem empreende, quem quer empreender e quem busca ampliar sua rede de relações no ambiente de negócios local.

Apoio para quem precisa decidir todos os dias

A rotina de quem administra um negócio exige decisões rápidas e estratégicas. Pensando nisso, a ACP oferece uma série de serviços para as empresas.

Desde orientações técnicas a serviços como emissão de certificados de origem, registro de marcas, certificação digital, abertura, baixa e alterações contratuais junto à Receita Federal e Junta Comercial, apoio institucional e acesso a informações qualificadas sobre o mercado. Para muitos empreendedores — especialmente os que estão à frente de pequenas e médias empresas, esse suporte pode fazer diferença no dia a dia da gestão.

Benefícios que impactam o cotidiano

Ser associado à ACP também significa acessar uma rede de benefícios voltada à realidade empresarial. Convênios, parcerias estratégicas e soluções que ajudam a reduzir custos e otimizar operações fazem parte da estrutura oferecida pela entidade.

A proposta é simples: gerar valor prático para o associado e fortalecer a competitividade das empresas locais, criando um ambiente de negócios mais sólido e colaborativo.

Eventos que movimentam o ambiente empresarial

Outro eixo importante de atuação da ACP é a promoção de encontros, debates e eventos voltados ao desenvolvimento empresarial.

A agenda anual reúne empresários, especialistas e lideranças em torno de temas que impactam diretamente o mercado e o futuro das empresas.

Entre os eventos promovidos pela entidade estão o Tá na Hora, reunião-almoço mensal que propõe reflexões e troca de experiências sobre temas atuais; o Congresso e Workshops Mulheres Empreendedoras, voltados ao fortalecimento do protagonismo feminino nos negócios; e o TechBusiness, encontro dedicado à inovação, tecnologia e às transformações do mercado.

Mais do que momentos de conteúdo, esses encontros funcionam como oportunidades de networking e construção de novas parcerias.

Estrutura para trabalhar, reunir e realizar eventos

A sede da ACP também oferece infraestrutura para empresas e profissionais que buscam espaços de trabalho e realização de eventos. Associados pode usufruir gratuitamente da Sala do Associado - um local para reuniões para até seis pessoas, que pode ser utilizado até duas vezes no mês.

Entre as opções para locação, também estão salas comerciais, salas para treinamentos e capacitações, salões para palestras e eventos, como o Salão Mauá (8º andar) e duas churrasqueiras no 9º andar, com acesso ao terraço. A novidade é a inauguração do Coworking ACP, prevista para 31 de março, um espaço pensado para quem precisa de flexibilidade e um ambiente profissional para trabalhar.

Localizada em área central de Pelotas, a estrutura da entidade se tornou também um ponto de circulação do ambiente empresarial da cidade. A de fica na Rua Sete de Setembro, 274.

Uma parceira em todas as fases do negócio

Do empreendedor que está começando ao empresário que já planeja expansão, a ACP se posiciona como uma instituição que acompanha diferentes etapas da jornada empresarial.

Com tradição no comércio local e olhar voltado para o futuro dos negócios, a entidade segue atuando como ponto de apoio para quem acredita no desenvolvimento econômico da região.

Porque, no fim das contas, todo negócio precisa de uma base sólida para crescer. E, para muitos empreendedores de Pelotas e região, essa base continua sendo a Associação Comercial de Pelotas — a casa do empreendedor.

Visite a ACP e conheça todos os benefícios.