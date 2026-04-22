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Cooperativa investe em projetos de empreendedorismo feminino

Em 2025, Sicredi direcionou mais de R$ 17,5 bilhões em crédito para empresas lideradas por mulheres 

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