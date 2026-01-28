Qualidade na padaria vira estratégia de fidelização em atacarejo de Pelotas 

Sessão conta com produção própria, com destaque para as tortas doces e salgadas. Roberto Espíndola / Me Gusta Propaganda / Divulgação

Entrar em um supermercado para comprar itens para um café especial e já sentir o cheiro de pão saindo no forno coloca os consumidores em uma boa mentalidade. As padarias são grandes atrativos dos supermercados, e, conforme a International Dairy Deli Bakery Association (IDDBA) — organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos que atua para fortalecer o setor de padarias — essa sessão tem aumentado a margem de lucro dos supermercados desde a pandemia. Isso porque os consumidores, aceitam desembolsar mais em itens doces ao perceberem a qualidade e valor agregado dos produtos.

Essa estratégia abre caminho para que supermercados brasileiros invistam cada vez mais nessa seção. O Atacarejo Treichel de Pelotas — cidade reconhecida pelo Governo Federal através do Ministério do Turismo como Capital do Doce — tem a padaria como um dos seus principais atrativos. Com uma seleção variada de produtos, oferece pães de forma, bolos, biscoitos e massas para pizza, frios e embutidos das marcas tradicionais do mercado. Além de contar com produção própria de tortas doces e salgadas.

Em entrevista, Roberto Espíndola, um dos diretores da Me Gusta Propaganda, que assina a comunicação da marca, explica como o atacarejo transformou a padaria em cartão de visita, e como o cuidado da equipe faz a diferença para os clientes.

Sabemos que o aroma da padaria é um dos primeiros cartões de visita do Treichel. Como vocês utilizam esse diferencial sensorial para guiar a jornada de compra do cliente assim que ele entra nos corredores?

O cheiro do pão saindo do forno é quase um convite irrecusável — ele não pede licença, apenas acolhe. No Treichel, esse aroma é pensado como parte da jornada do cliente: ele guia, desacelera e desperta a memória afetiva. É como se dissesse silenciosamente: “fica mais um pouco, você está em casa”. A partir daí, os corredores deixam de ser apenas caminho e passam a ser experiência.

Pelotas é famosa mundialmente por sua tradição doceira. De que forma a padaria do Treichel se posiciona para honrar essas receitas clássicas da 'Cidade do Doce' e, ao mesmo tempo, oferecer opções salgadas de qualidade?

Pelotas carrega o doce no DNA, e respeitar essa herança é quase um compromisso moral. Nossa padaria honra as receitas clássicas da Cidade do Doce com cuidado, técnica e respeito à tradição. Ao mesmo tempo, entendemos que equilíbrio também é sabor: por isso, os salgados entram como contraponto — bem feitos, frescos e com a mesma dedicação. Doce ou salgado, o princípio é o mesmo: qualidade que não precisa explicar, apenas provar.

Equipe qualificada e em sintonia faz diferença no atendimento do Treichel. Roberto Espíndola / Me Gusta Propaganda / Divulgação

A seção de tortas salgadas e produtos sob encomenda é um diferencial para pequenas festividades. Quais são os itens da produção própria que vocês consideram 'indispensáveis' para quem está organizando um evento e busca a praticidade do Treichel?

Quando alguém organiza uma comemoração, o que menos quer é preocupação. Por isso, alguns itens da nossa produção própria viraram verdadeiros aliados de quem recebe convidados em casa: tortas salgadas, salgadinhos variados, bolos e doces sob encomenda. São produtos que resolvem, encantam e deixam o anfitrião livre para o que realmente importa — estar presente. Afinal, festa boa é aquela em que a comida ajuda, não atrapalha.

Pensando na produção diária, quais são os itens mais "queridinhos" por quem frequenta o espaço? Qual o doce ou salgado mais famoso?

Alguns produtos criam laços. O pão quentinho, as cucas, as tortas e certos salgados já têm “nome e sobrenome” entre os clientes. Sempre há aquele doce ou salgado que todo mundo pergunta se saiu — e quando não tem, alguém sente falta. Isso mostra que mais do que produtos, criamos hábitos. E hábito bom é aquele que dá vontade de repetir.

Com uma equipe de 16 colaboradores, qual é o maior desafio em equilibrar a eficiência da produção em escala de atacarejo com o atendimento personalizado?