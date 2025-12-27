Saiba como economizar durante a temporada de verão com o Treichel 

O Bazar Treichel oferece diversas opções de itens para praia. Roberto Espíndola / Me Gusta Propaganda / Divulgação

A estação mais quente do ano está se aproximando. Seja para um almoço com a família ou um jantar com os amigos, o verão é época para confraternizar. E essa vontade de reunir também é percebida pelas intenções de compra do público durante esse período. Conforme a pesquisa publicada pela Nielsen em 2024 – empresa global de análise, dados e tendências – o consumo de produtos típicos da estação, como sorvetes e bebidas geladas, registra uma alta de até 35%.

Para atender o aumento da demanda durante o verão, o atacarejo Treichel preparou novidades em produtos, ofertas, condições de pagamento, assim como benefícios exclusivos para os consumidores durante a época mais quente do ano. Roberto Espíndola, um dos diretores da Me Gusta Propaganda, que assina a comunicação da marca de Pelotas, explica que a campanha de Verão Treichel 2026 conta com dois destaques interessantes para os clientes: o bazar e o corredor de bebidas.

— No bazar, temos cadeiras de praia, caixas térmicas, churrasqueiras portáteis, piscinas de montar, chinelos de dedo, brinquedos e acessórios típicos da temporada, além de boias para crianças e espaguetes. Já o corredor de bebidas, conta com uma variedade expressiva de cervejas, refrigerantes, sucos e energéticos — diz.

Quais são as grandes tendências e os itens “queridinhos” da campanha Verão 2026 no Treichel?

O Verão 2026 confirma uma busca muito clara dos consumidores: praticidade, lazer acessível e experiências em família. No Treichel, isso se traduz em produtos que facilitam o dia a dia e ampliam os momentos de descanso e convivência.

Entre os queridinhos estão as piscinas de montar, as cadeiras e os acessórios de praia, além de itens de proteção solar, caixas térmicas e utensílios para churrasco. No consumo alimentar, ganham destaque os cortes práticos para grelha, carnes já fracionadas, além de bebidas refrescantes e produtos prontos ou semiprontos, que permitem aproveitar mais o verão e passar menos tempo na cozinha.

Qual é o diferencial do corredor de bebidas do Treichel no verão?

O corredor de bebidas do Treichel é pensado como uma curadoria de momentos, e não apenas como uma gôndola de produtos. A proposta é ajudar o cliente a escolher a bebida certa para cada ocasião do verão.

Há uma variedade estratégica que vai dos refrigerantes e águas para o dia a dia, passando por cervejas, chopes, drinks prontos e energéticos para encontros entre amigos, até opções para churrascos e celebrações em família. Tudo organizado para facilitar a escolha, com marcas reconhecidas, boas ofertas e formatos que atendem desde o consumo individual até grandes confraternizações.

Que cortes e dicas o Treichel sugere para o churrasco perfeito?

O açougue do Treichel, em parceria com o Frigorífico Coqueiro, é um dos grandes diferenciais. Para o verão, a sugestão é apostar em cortes versáteis, saborosos e de preparo rápido, ideais tanto para quem vai para o litoral, curtir o mar, ou quem prefere aproveitar as psicinas.

Entre os destaques estão picanha, fraldinha, entrecot, vazio, costela e linguiças especiais, sempre com padrão de qualidade e procedência. Por isso, a dica dos especialistas do açougue é respeitar o ponto da carne, usar sal na medida certa e aproveitar cortes mais macios, que garantem sabor e suculência mesmo em churrascos mais rápidos e descontraídos.

Como o Clube de Descontos e o Cartão Treichel ajudam a economizar no verão?

Para quem é cliente fiel, os benefícios do Clube de Descontos Treichel e do Cartão Treichel fazem uma diferença real no orçamento de verão. Na prática, eles permitem acesso a ofertas exclusivas, condições especiais de pagamento e maior poder de compra ao longo da temporada.