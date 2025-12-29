Rede de supermercados amplia presença em Bagé

Nova loja do Super Nicolini reforça presença histórica da rede em Bagé. Grupo Nicolini/Divulgação

Em 25 de novembro, o Grupo Nicolini inaugurou uma nova unidade em Bagé, sua terra natal. Agora, a cidade onde a empresa iniciou sua trajetória há 46 anos passa a contar com oito unidades operando – sete de varejo e uma de atacarejo.

A loja, que anteriormente pertencia ao Grupo Carrefour, passou por ajustes na organização e nos serviços, com foco em facilitar a rotina de compras e alinhar o funcionamento ao padrão atual da rede. A unidade passa a oferecer os benefícios do Clube Nicolini e o envio de ofertas por WhatsApp, reforçando o contato direto com o público.

Em entrevista, o diretor de relacionamentos do Grupo Nicolini, Selmo Dias, comenta sobre as decisões adotadas e as expectativas para a atuação da empresa em Bagé.

Que tipo de experiência o Grupo Nicolini buscou construir para o cliente nesta unidade?

A proposta foi tornar a compra mais confortável, prática e atual. O mix de produtos foi ampliado e os setores de perecíveis receberam atenção especial, com destaque para hortifrúti, padaria e açougue. Na padaria, por exemplo, foi implantado o sistema de autosserviço, que permite ao cliente escolher a quantidade desejada e realizar apenas a pesagem com o atendente, acompanhando uma tendência do setor.

O espaço também passou a contar com climatização, melhor organização das categorias e equipamentos atualizados, criando um ambiente moderno, mais funcional e agradável para quem circula pela loja.

Quais são os diferenciais da nova unidade?

É difícil resumir em um único ponto, mas esta é a maior operação dos Supermercados Nicolini em Bagé em área de vendas. De quebra, reúne o mix de produtos mais completo da cidade. Outro destaque é a estrutura de apoio ao cliente. O local já conta com estacionamento e passa por ajustes para aumentar o número de vagas, o que deve trazer mais comodidade para quem frequenta a loja no dia a dia.

A história e a identidade de Bagé influenciaram a forma como a loja foi apresentada ao público?

Sim. Bagé tem uma identidade cultural muito forte e isso pesou no projeto. A loja fica ao lado do Palacete Pedro Osório, um prédio histórico antigo que hoje abriga a Secretaria de Cultura da cidade, o que exigiu um cuidado especial.

O projeto foi pensado de forma mais discreta, com cores suaves e comunicação visual reduzida. Por orientação do Instituto do Patrimônio Histórico, a fachada ocupa um espaço bem menor do prédio. A ideia foi preservar o destaque do palacete e respeitar o entorno.

Como a equipe foi preparada para receber o público e representar os valores da rede desde o início da operação?

Optamos por manter toda a equipe que já atuava no local, o que sempre foi um ponto importante para nós, talvez o mais preponderante. O gerente, as lideranças e os colaboradores, como um todo, passaram por vários treinamentos antes e após a transição oficial.

O antigo operador permitiu que esse processo de preparação fosse feito de forma antecipada, o que ajudou a apresentar a cultura, a missão, a visão e os valores do Nicolini. Além disso, novos colaboradores foram contratados e seguem passando por treinamentos contínuos.

Como imaginam a relação do Nicolini com Bagé e o que esperam fortalecer junto à comunidade?

Essa relação já vem sendo construída há muito tempo. Foi em Bagé que o Nicolini começou, há 46 anos, ainda de forma simples, com uma pequena loja que vendia frango, vinhos e produtos básicos. Desde então, a empresa cresceu junto à cidade.

Foi essa comunidade que permitiu que o grupo se fortalecesse e chegasse a outros 14 municípios do Estado, contando hoje com 25 lojas. Por isso, a expectativa é seguir mantendo uma relação próxima, de participação no dia a dia da cidade, baseada em confiança e presença – algo que faz parte da nossa história desde o início.

