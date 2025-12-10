Rede de supermercado inaugura nova loja em Santa Rosa

Espaço renovado oferece mais comodidade aos moradores da região de Santa Rosa. Nicolini / Divulgação

A inauguração do Super Nicolini, em Santa Rosa, marcou mais um passo importante na expansão da rede pelo Rio Grande do Sul. Após assumir as operações que pertenciam ao Grupo Carrefour, a unidade voltou a funcionar completamente reformada em 21 de novembro,integrando o conjunto de dez novas lojas adquiridas, que passaram por melhorias,nas cidades deBagé, Rosário do Sul, São Borja, Camaquã, Santa Maria, Pelotas, Alegrete, Santa Cruz do Sul e Santa Rosa.

A proposta foi transformar o local por completo. A loja recebeu intervenções estruturais, equipamentos atualizados e uma reorganização dos setores – mudanças que já melhoram a experiência dos clientes que circulam diariamente no supermercado. -

Em entrevista, o diretor de Relacionamento do Grupo Nicolini, Selmo Dias, comenta sobre a escolha do local e como essa renovação se insere nos planos da marca.

O que levou a escolha da cidade de Santa Rosa para receber a nova unidade do Supermercado Nicolini?

A decisão pela unidade veio junto da aquisição de 10 pontos da antiga bandeira Nacional. Curiosamente, ela não era uma das lojas que estávamos olhando no primeiro momento. Mas nos recomendaram visitar Santa Rosa porque iríamos nos apaixonar pela loja e pela cidade. E foi exatamente o que aconteceu. Fomos muito bem recebidos, desde o hotel até a visita ao espaço. Gostamos do potencial do local e da energia do município. Isso pesou muito na decisão de fazer a aquisição.

Como o Grupo Nicolini tem trabalhado para oferecer uma experiência de compra mais prática e personalizada?

A loja precisava de uma reforma completa. Trocamos forro, ar-condicionado, mobiliário e equipamentos. Até os setores de padaria ganharam máquinas de autosserviço. O nosso objetivo foi entregar o que existe de mais moderno em supermercado hoje. A cidade merece isso, e queríamos proporcionar uma experiência realmente superior ao que existia antes.

Como você define a missão do Grupo Nicolini ao chegar em uma nova comunidade?

Somos muito presentes onde atuamos. Buscamos participar, entender os hábitos locais e realmente fazer parte daquela rotina. Procuramos oferecer as marcas que a comunidade já consome, como o arroz preferido ou a erva-mate mais comprada. Somos nós que nos adaptamos, não o contrário.

De que forma o Clube Nicolini e o WhatsApp de ofertas aproximam ainda mais o supermercado das famílias gaúchas?

São canais que nos deixam perto do cliente todos os dias. Pelo Clube Nicolini, ele tem descontos exclusivos, cashback direto no aplicativo, ofertas personalizadas e ainda pode trocar pontos por prêmios. O WhatsApp também virou um grande aliado. É simples, rápido e leva as promoções direto para o consumidor. É mais uma forma de estar junto, oferecendo aquilo que preparamos com cuidado.

A rede já avalia novas cidades para expansão em 2026?

Dos 10 pontos adquiridos, já assumimos oito. As duas unidades de Pelotas ficaram para 2026 porque ainda estamos finalizando tratativas relacionadas aos imóveis. Assim que esses processos forem concluídos, as lojas também passam a integrar oficialmente a rede Nicolini.

