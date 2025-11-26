Supermercados Nicolini inaugura nova loja em São Borja  

Loja fica localizada rua General Serafim Dornelles Vargas em São Borja. Grupo Osmar Nicolini / Divulgação

O Grupo Osmar Nicolini, detentor das bandeiras Super Nicolini, Atacadaço e Super Engenho, deu mais um passo em sua estratégia de expansão. Com matriz em Bagé, na região Sul do Estado, o grupo inaugurou em novembro uma loja Super Nicolini em São Borja. Com a abertura, a empresa passa a atender também Dom Pedrito, Pelotas, Sant’Anna do Livramento, Quaraí, Caçapava do Sul, São Gabriel, Camaquã, Santa Maria, Rosário do Sul, Santa Cruz, Santa Rosa e Alegrete.

Segundo o diretor de Relacionamentos do grupo, Osmar Nicolini, a aquisição ocorre em um momento de fortalecimento da presença da marca no Rio Grande do Sul, sustentada por uma infraestrutura pensada para oferecer experiências de compra completas e diferenciadas. Além da loja física, que reúne mais de 11 mil itens, em entrevista, o executivo destaca benefícios como os descontos exclusivos para integrantes do Clube Nicolini.

Qual é a expectativa do Supermercado Nicolini com a chegada em São Borja? Como os são-borjenses estão recebendo vocês?

Ficamos muito surpresos com a receptividade desde o primeiro dia, ainda no hotel, na primeira vez em que estivemos na cidade, o proprietário fez questão de nos cumprimentar e desejar boa sorte na cidade. Ele mencionou que São Borja é uma cidade cordial e acolhedora, algo confirmado pelas pessoas que encontramos nessa primeira visita. Quando chegamos ao ponto comercial, tivemos a certeza de que era o local ideal. O espaço era excelente e, na nossa avaliação, o melhor ponto da cidade para um supermercado. Foi nesse momento que decidimos seguir com a aquisição.

Leia Mais Supermercados Nicolini começa a assumir as lojas adquiridas do Grupo Carrefour

O que os clientes vão encontrar na nova unidade?

O Super Nicolini é reconhecido por oferecer uma experiência de compra completa. Em São Borja, os clientes terão acesso a mais de 11 mil itens, em uma loja totalmente reformada, com equipamentos novos e atendimento acolhedor. A estrutura foi planejada para garantir conforto e fluidez, com setores bem distribuídos, corredores amplos e áreas organizadas, como padaria, açougue, hortifrúti, laticínios, mercearia e bebidas. O estacionamento em frente à loja facilita o acesso, especialmente nos horários de maior movimento.

Baixe o app e aproveite as vantagens do Super Nicolini!

Como os clientes de São Borja podem se cadastrar no Clube Nicolini para começar a aproveitar as ofertas e os benefícios exclusivos?

O cadastro é simples e pode ser feito de diferentes formas. O cliente pode baixar o aplicativo Clube Nicolini, disponível nas lojas de apps, e concluir o registro facilmente pelo celular. Para quem prefere realizar o processo presencialmente, disponibilizamos um totem de autoatendimento, além de colaboradores treinados para auxiliar tanto no uso do equipamento quanto na instalação do app.

Ao ingressar no Clube, o consumidor passa a ter acesso a uma série de vantagens, como: descontos exclusivos na loja, ofertas personalizadas pelo aplicativo, cashback, além da possibilidade de acumular pontos e trocar por prêmios dentro do próprio programa. É uma forma de garantir economia e mais benefícios em cada compra.

Para quem busca praticidade e quer receber as melhores promoções, como o cliente pode fazer para se inscrever no Whatsapp de Ofertas do Super Nicolini?

O cadastro no WhatsApp de Ofertas também é prático. Basta acessar o link disponível nas nossas redes sociais ou solicitar diretamente para um dos atendentes na loja, que orientam o consumidor no processo. Depois de inscrito, o cliente passa a receber as principais promoções, novidades e alertas de ofertas especiais de forma rápida e segura, direto no celular. Se trata de uma facilidade a mais para quem gosta de se programar e aproveitar as melhores oportunidades.

Acesse o site e confira as principais ofertas do Nicolini para São Borja!

Serviço

Super Nicolini

Endereço: Rua Gen. Serafim Dornelles Vargas, Centro - São Borja/RS

Telefone: 55 3440-0114

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado: das 8h às 22h