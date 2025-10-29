Quer começar a investir? Especialista indica o melhor caminho para seu perfil

John Rocha, assessor de Investimento da Sicredi Interestados traz informações sobre produtos de investimentos. Imprensa / Sicredi Interestados

Em 2024, 33% da população brasileira conseguiu guardar dinheiro. Entretanto, o Raio X do Investidor, pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), mostra que apenas 39% desse grupo aplicou os recursos em algum tipo de produto de investimento.

De acordo com um levantamento do Reclame Aqui, falta de hábito, pouco conhecimento a respeito do assunto e receio de perder dinheiro são alguns dos fatores que mais impedem o brasileiro de investir. Atento a esse cenário, o Sicredi conta com consultores especializados na área que analisam o perfil de cada associado para ajudar a planejar a vida financeira de forma personalizada.

– Para quem está começando, o essencial é iniciar simples, mas com constância: entender e organizar o orçamento, formar reserva de emergência em aplicações seguras e líquidas, e investir regularmente para objetivos de médio e longo prazos, ainda que com valores pequenos. O segredo está em não esperar “o momento perfeito” para começar. No fim, planejamento financeiro é menos sobre números e mais sobre liberdade: ter o real controle para decidir como viver o presente e construir o futuro – explica o assessor de Investimentos da Cooperativa Sicredi Interestados, John Rocha.

A seguir, o executivo fala dos principais tipos de investimentos para quem quer começar a planejar a vida financeira e mostra como o Sicredi pode ajudar nessa tarefa.

Renda fixa

Os investimentos em renda fixa são os mais procurados pelo público brasileiro, principalmente em cenários como o atual, marcado pela alta da taxa de juros. Seus rendimentos são fixados em algo, seja em uma determinada taxa de juros, como nos prefixados (por exemplo, 10% ao ano), seja em indicadores, a exemplo dos tradicionais pós-fixados no CDI.

– A renda fixa compreende um universo de produtos, características e riscos envolvidos. Assim como nos demais produtos de investimento, cabe tomar decisões de acordo com seu perfil de investidor, seu momento de vida e seus objetivos. Estamos sempre dispostos a atender, com o interesse genuíno no associado, para auxiliar na escolha da melhor alternativa compatível com as necessidades e os objetivos da aplicação – afirma Rocha.

Renda variável

Diferentemente das modalidades de renda fixa, as de renda variável não estão atreladas a nenhuma taxa ou indicador. Por conta disso, exigem um pouco mais de atenção, entendimento e orientação ao aplicar.

– Enquanto na renda fixa você é o credor e a contraparte lhe paga rendimentos fixados a uma taxa ou indicador, na renda variável, você não é credor, mas proprietário de algo. Os rendimentos costumam vir principalmente da valorização desse bem, como uma ação, uma cota de fundo de investimento, ETFs, Bitcoins, ouro ou outros fatores – conta o Assessor.

Previdência privada

A previdência privada é outra modalidade de investimento recomendada, principalmente para quem tem objetivos de longo prazo.

Rocha ressalta que ela tem benefícios únicos, como acesso ao recurso após 60 dias de carência; cobrança de Imposto de Renda (IR) apenas no resgate ou na transformação em renda; portabilidade gratuita de fundos de investimento intra e entre instituições financeiras; e sucessão dos recursos sem passar por inventário e sem cobrança de ITCMD. No caso dos planos PGBL, ainda há a possibilidade de abater até 12% da base tributável do IR.

– É importante salientar que o Sicredi tem se diferenciado no mercado com taxas de administração mais justas, que são até três vezes menores do que as de fundos de previdência similares. Por isso, vale a pena comparar, ainda mais com o benefício de poder fazer a portabilidade sem encargos – afirma o especialista.

Outros tipos de investimentos

O Sicredi ainda conta com outras modalidades que atendem aos variados objetivos dos associados. Há opções de depósitos a prazo (RDCs) com o diferencial de vencimento de até 10 anos, a tradicional poupança, Letras de Crédito como LCA e LCI (ambas isentas de IR para pessoas físicas), fundos incentivados de infraestrutura (isentos de IR) e fundos de ouro, de criptoativos e de dólar.

Além disso, os associados têm acesso a ativos listados na B3, que podem ser negociados pelo home broker (isento de corretagem, com portabilidade de custódia a partir de R$ 30 mil).

Vantagens de investir com uma cooperativa

Quem investe com o Sicredi conta com vantagens que apenas uma cooperativa de crédito pode oferecer. Trata-se de um tipo de instituição financeira que tem o propósito de fazer as pessoas prosperarem. Os recursos são reinvestidos na comunidade e os associados participam como donos do negócio, com voz ativa em todas as decisões.

Além disso, contam com atendimento especializado dos consultores, que estão sempre prontos para ouvir, analisar casos e compartilhar orientações.