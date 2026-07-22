"Tudo o que pode ser restaurado nós estamos preservando", diz gestor provisório do Clube Comercial de Pelotas

Restauro completo do prédio tombado é estimado em cerca de R$ 35 milhões. Igor Islabão / Agência RBS

Poucos dias após a Justiça determinar a intervenção no Clube Comercial de Pelotas, as primeiras ações de recuperação começaram a ganhar ritmo. Sob coordenação do gestor provisório, Victor Hugo Siqueira, equipes atuam em um mutirão para realizar a limpeza do prédio e iniciar a triagem do patrimônio histórico. Os trabalhos devem seguir, ao menos, até sexta-feira (24).

Com o edifício em condições consideradas pela gestão como "praticamente insalubres", a prioridade é garantir segurança para trabalhadores, equipes de limpeza e prestadores de serviço. Caminhões já começaram a retirar toneladas de entulho, restos de antigas obras e materiais sem condições de reaproveitamento.

— Tudo o que pode ser restaurado nós estamos preservando. Especialistas vão analisar as condições estruturais de cada peça para definir o que poderá permanecer no clube — explica Victor Hugo Siqueira.

A limpeza também já alcançou áreas de circulação, como o hall de entrada e os corredores principais. Além da remoção de sujeira acumulada ao longo dos anos, equipes retiraram vidros quebrados para eliminar riscos de acidentes antes da substituição das peças.

As primeiras intervenções integram um plano mais amplo de recuperação do prédio histórico. A intenção da gestão provisória é reativar a secretaria do clube e preparar o imóvel para receber a comunidade e possíveis parceiros, enquanto busca recursos para o projeto completo de restauração do Palacete Braga, estimado em cerca de R$ 35 milhões.



