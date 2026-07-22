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"Tudo o que pode ser restaurado nós estamos preservando", diz gestor provisório do Clube Comercial de Pelotas

Mutirão iniciou limpeza, retirada de entulhos e triagem do acervo histórico após intervenção judicial

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Renan Santos

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