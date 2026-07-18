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"Tudo isso está desaparecendo": Pelotas se mobiliza para manter tradição doceira como patrimônio nacional

Em 2028, reconhecimento do Iphan será reavaliado; doces à base de frutas são a principal fragilidade

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Gabriel Veríssimo

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