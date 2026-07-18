"Tudo isso está desaparecendo": Pelotas se mobiliza para manter tradição doceira como patrimônio nacional

Caso seja constatado que não houve iniciativas efetivas para proteger o "saber fazer", Pelotas poderá perder o título. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A tradição doceira de Pelotas pode perder o título de Patrimônio Cultural Imaterial, conquistado em 2018 após anos de mobilização da comunidade. O reconhecimento será reavaliado em 2028, quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) verificará se as medidas para preservação do conhecimento foram implementadas.

Caso seja constatado que não houve iniciativas efetivas para proteger o "saber fazer" identificado como único da região — presente tanto nos doces finos quanto nos doces à base de frutas —, Pelotas poderá perder o título.

De acordo com levantamento do Museu do Doce, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), os doces feitos à base de frutas — como passa de pêssego, marmelada e figo em calda — vêm desaparecendo gradualmente ao longo dos anos. Essa situação é apontada como um dos principais desafios para a preservação da tradição doceira do município.

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A professora do curso de Museologia da UFPel, Nóris Leal, explica que a principal preocupação está justamente na perda desses saberes tradicionais, historicamente transmitidos dentro das famílias e entre gerações.

— Nós éramos conhecidos em todo o país pelos nossos doces de frutas. Tudo isso está desaparecendo. E, se não fizermos algo agora, vamos perder esses conhecimentos. Quando se perde o saber fazer, perde-se aquilo que é essencial para a nossa identidade — afirma a professora.

Segundo o chefe do Escritório Técnico da Fronteira Sul do Iphan no Rio Grande do Sul, Gilmar Pinheiro, a revalidação não busca verificar se a tradição permaneceu inalterada, mas como ela continua sendo praticada, transmitida e reconhecida por seus detentores.

— Durante esse processo, o Iphan analisa se os elementos que fundamentaram o registro permanecem presentes e quais mudanças ocorreram ao longo do tempo. A revalidação, portanto, é um processo que reconhece o caráter dinâmico inerente ao patrimônio imaterial — explica.

Em 2018, quando concedeu o reconhecimento à tradição doceira de Pelotas, o Iphan estabeleceu uma série de medidas voltadas à salvaguarda dos saberes associados à produção dos doces tradicionais. A execução dessas ações será um dos principais critérios considerados no processo de revalidação previsto para 2028.

O desaparecimento dos saberes tradicionais

O Iphan avalia que entre os saberes contemplados pelo registro, os doces coloniais à base de frutas são os que se encontram em situação de maior vulnerabilidade.

Segundo um levantamento realizado pelo Museu do Doce com doceiras e produtores da região, o desaparecimento gradual desses produtos está relacionado à redução do consumo e da produção.

— As doceiras têm enfrentado muita dificuldade para obter matéria-prima. Está se deixando de plantar e de manter pomares de árvores frutíferas, como o marmelo, que era muito comum, inclusive nos pátios das casas da região — explica Nóris.

Com menos pomares e menor produção de frutas, também diminui o número de pessoas que aprendem e mantêm os processos tradicionais de preparo.

Onélia, uma das mais tradicionais doceiras, é reconhecida pelas delícias à base de frutas. Jeferson Kicköfel / RBS TV

Onélia Mendes Leite, uma das mais tradicionais doceiras de Pelotas, reconhecida especialmente pela produção de doces à base de frutas, como cristalizados e frutas em calda, relata que as vendas diminuíram ao longo dos anos. Para ela, a queda está diretamente ligada à falta de divulgação.

— Não se vende mais como antigamente. O que falta é divulgação. Antes, havia muitas pessoas que faziam esses doces. Hoje, somos poucos. Eu sou uma das que seguem nessa luta — afirma.

Aos 75 anos, dona Onélia aprendeu o ofício com a mãe e mantém a tradição iniciada pela família.

— É uma tradição de muitos anos. Aprendi com a minha mãe, imagine há quanto tempo faço isso. Naquela época, a gente era jovem e ajudava dia e noite a preparar as encomendas — recorda.

O cenário também atinge a passa de pêssego, considerada o doce mais antigo e tradicional de Pelotas. Atualmente, a receita é produzida por apenas uma família: a da agroindústria Doces Vô Jordão, fundada em 1965 por Jordão Silveira Costa.

Com o reconhecimento da tradição doceira de Pelotas como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, em 2018, a Doces Vô Jordão também passou a ser reconhecida pelo Iphan como guardiã do saber fazer tradicional da passa de pêssego.

— Aqui tinham umas 15 ou 20 famílias que faziam passa de pêssego. Os meus tios todos faziam — conta Daniel Costa, filho de Jordão e administrador da agroindústria.

Segundo a família, a falta de incentivo e o afastamento das novas gerações da zona rural contribuíram para o desaparecimento gradual da tradição.

— A gente só percebeu a importância disso quando começamos a receber visitas do Ipha, para transformar como patrimônio imaterial. A gente precisa de algum movimento para manter essa tradição — diz Cibele Costa, nora de Jordão e administradora da agroindústria.

Para o Iphan, o desaparecimento gradual dos doces coloniais à base de frutas também está relacionado às dificuldades enfrentadas pela atividade agrícola na região.

— Entre os fatores apontados estão as dificuldades enfrentadas pela fruticultura na região, como o aumento dos custos de produção, as mudanças nas condições de cultivo e os desafios para a manutenção da atividade agrícola, aspectos que acabam repercutindo diretamente na produção e na continuidade desses modos de fazer — afirma Gilmar Pinheiro.

A solução pela extensão universitária

Projeto Rota do Marmeleiro está mapeando produtores artesanais de doces da "Antiga Pelotas". Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Como resposta ao risco de perda do título, o Museu do Doce lançou o projeto Rota do Marmeleiro, que busca fortalecer a cadeia produtiva do marmelo e de outras frutas ligadas à doçaria tradicional de Pelotas. A iniciativa será financiada com R$ 275 mil, obtidos por meio de um edital do Iphan voltado à preservação do patrimônio imaterial.

Iniciado em dezembro de 2025, o projeto está mapeando produtores artesanais de doces em Pelotas, Morro Redondo, Capão do Leão, Arroio do Padre e Turuçu. O levantamento dará origem a um mapa georreferenciado e a um site com informações sobre os produtores, sua história e os saberes tradicionais.

A iniciativa faz parte das ações de salvaguarda que buscam fortalecer a tradição doceira e contribuir para a revalidação do título de Patrimônio Cultural Imaterial em 2028.



