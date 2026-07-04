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Notícia

Série documental amplia olhar sobre o Arroio Pelotas e sua influência na formação da cidade

Com quatro episódios, produção independente amplia narrativa histórica do manancial para além das charqueadas, destacando a herança negra na região

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Gabriel Veríssimo

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