Série documental amplia olhar sobre o Arroio Pelotas e sua influência na formação da cidade

Série será lançada no dia 12 de junho, com exibição no Foyer do Theatro Sete de Abril. Paulo Rossi / Divulgação

O documentário Arroio Pelotas – Margens, Vidas e Cores será lançado oficialmente no dia 12 de julho, dentro das comemorações dos 214 anos de Pelotas. A primeira exibição ocorre às 19h30min, no foyer do Theatro Sete de Abril.

Produzida pelos jornalistas Michele Ferreira, Paulo Rossi e Leandro Vieira, a obra será disponibilizada gratuitamente no YouTube em formato de série documental, com quatro episódios. A proposta é apresentar diferentes aspectos do Arroio Pelotas e ampliar a narrativa tradicional, normalmente centrada na história das charqueadas.

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O manancial, que percorre cerca de 60 quilômetros até desaguar no Canal São Gonçalo, permitindo a ligação com a Lagoa dos Patos e o Porto do Rio Grande, é reconhecido como Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul desde 2003. Além da importância ambiental, teve papel decisivo na formação de Pelotas.

— A gente sabe a importância que o Arroio Pelotas tem para a nossa história, para a nossa cultura. É como se o arroio tivesse fundado, entre aspas, a nossa cidade. A gente tinha o desejo de retomar esse assunto, buscando trazer uma nova narrativa, que não seja essa que muitas vezes prevalece — afirma Michele Ferreira.

Manancial percorre cerca de 60 quilômetros até desaguar no Canal São Gonçalo, onde é feita a ligação com a Lagoa dos Patos e o Porto do Rio Grande. Paulo Rossi / Divulgação

Segundo a diretora, o objetivo é apresentar outros recortes da história do manancial.

— A gente quer trazer esse outro arroio. Esse arroio dos escravizados, da herança que a cultura negra traz para nós, saindo daquela narrativa só do sofrimento, mas mostrando a herança que existe dos negros, da religiosidade, da cultura, da música, da dança, e tudo isso refletindo na Pelotas de hoje.

Quatro episódios

Equipe entrevistou historiadores, biólogos, gestores públicos e moradores que mantêm relação com o Arroio. Paulo Rossi / Divulgação

A produção começou a ser desenvolvida em julho do ano passado e foi concluída após cerca de 11 meses de trabalho. Ao todo, a equipe realizou mais de 20 horas de gravações e entrevistou 27 pessoas, entre historiadores, biólogos, gestores públicos, moradores e pessoas que mantêm relação com o arroio.

O primeiro episódio trata da formação histórica e cultural do Arroio Pelotas. O segundo aborda questões ambientais, como preservação da mata ciliar, qualidade da água e ocupação das margens. O terceiro reúne relatos de moradores, pescadores, construtores de embarcações e outras pessoas ligadas ao manancial.

— O episódio três reúne histórias de pessoas que, de alguma forma, têm algum tipo de vivência, de interação, de conexão com esse arroio. Ouvimos uma moradora da Vila da Palha, um casal de sul-africanos que morava embarcado no arroio, ouvimos um senhor que tem um estaleiro e constrói barcos que estão por aí em todo o Brasil — conta Michele.

Já o último episódio apresenta uma reflexão sobre o futuro do arroio, incluindo projetos de preservação e propostas para ampliar o acesso da população às suas margens.

— A gente fala sobre isso, sobre o Arroio que a gente tem, e o que a gente quer ter.

Desafios na produção

Este é o primeiro trabalho de Michele Ferreira desenvolvido integralmente para o audiovisual após mais de duas décadas de atuação no jornalismo impresso. Ela explica que o maior desafio foi se adaptar à linguagem do audiovisual.

— Foi um desafio, porque eu tenho 20 e poucos anos de reportagem, mas trabalhei toda a vida no impresso. Foi bem interessante poder mergulhar nessa linguagem — explica.

Segundo a diretora, a série foi construída a partir de mais de 20 horas de material gravado e sem uma narração tradicional para conectar os depoimentos. As histórias foram costuradas por meio das próprias falas dos entrevistados, processo que ela define como um desafio ainda maior.

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— Foi trabalhoso, mas foi muito prazeroso esse trabalho. A gente está muito feliz de poder entregar esse produto agora pronto.

O documentário foi financiado por um edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura de Pelotas, na categoria Memória e Patrimônio.

Além da publicação no YouTube, o projeto prevê a realização de quatro exibições seguidas de palestras em comunidades com ligação ao Arroio Pelotas e ao Canal São Gonçalo.



