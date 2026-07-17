São José do Norte revive batalha histórica de 1840

Na madrugada de 16 de julho de 1840, cerca de 1,1 mil soldados farroupilhas liderados por Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi chegaram de surpresa à então Vila de São José do Norte. A ofensiva buscava conquistar o porto que dava acesso a Rio Grande e fortalecer a República Rio-Grandense após a perda da República Juliana, em Laguna (SC). A resistência das tropas imperiais transformou o confronto em um dos mais sangrentos da Revolução Farroupilha e, no ano seguinte, renderia ao município o título de Mui Heróica Vila.

Passados 186 anos, o episódio voltou a ser lembrado no mesmo horário em que ocorreu. Na madrugada desta quinta-feira (16), cavalarianos percorreram as ruas do Centro Histórico de São José do Norte em uma encenação que recriou o ataque farroupilha. Promovido pelo historiador Fernando Costamilan, o evento reuniu tradicionalistas, moradores, grupos culturais e apoiadores.

Segundo Costamilan, a escolha do horário não é por acaso.

— O combate ocorreu em um ataque surpresa, à uma e meia da madrugada. Por isso cavalgamos exatamente nesse horário. Relembramos o fato histórico no momento em que ele aconteceu, agora 186 anos depois — explica.

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A ofensiva representava a principal tentativa dos revolucionários de conquistar um porto marítimo após perder Laguna. Sem uma saída para o mar, a República Rio-Grandense enfrentava dificuldades para se consolidar politicamente e manter relações comerciais.

— Uma vez perdida Laguna, qual era a outra alternativa? Era tomar o porto de Rio Grande, que ficava na margem de São José do Norte. Para isso foi realizada uma marcha de oito dias e oito noites, enfrentando frio, fome e mau tempo até o ataque surpresa à vila — relata o historiador.

Tradição preserva a memória da batalha

Criada em 1998, a cavalgada noturna chegou neste ano à 27ª edição, interrompida apenas durante a pandemia de covid-19.

Costamilan conta que a iniciativa nasceu da percepção de que um dos principais episódios da Revolução Farroupilha passava despercebido pela população.

— Eu caminhava sozinho pela rua pensando: "Aqui houve um combate, ninguém faz nada". Então criamos o evento com o apoio da minha família e de amigos. Hoje ele se tornou uma marca no Rio Grande do Sul — relembra.

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Além da cavalgada, a programação contou com salvas de canhão, homenagem aos mortos da batalha e cerimônia junto ao busto de Giuseppe Garibaldi, na Praça da Matriz.

— Não queremos acordar São José do Norte do seu sono. Queremos despertar o Rio Grande do Sul para a sua história, sua cultura e um patrimônio que pode impulsionar o turismo e a economia criativa — afirma.

Segundo o historiador, um projeto encaminhado à Assembleia Legislativa busca reconhecer oficialmente a cavalgada como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, ampliando as possibilidades de financiamento e fortalecendo o evento nos próximos anos.

Confronto mudou a história do município

Em 1840, São José do Norte tinha pouco mais de 400 habitantes, mas ocupava uma posição estratégica para o Império Brasileiro. O porto era protegido por cerca de 600 militares, baterias de canhões e embarcações de guerra.

Os farroupilhas chegaram a dominar parte da vila nas primeiras horas da ofensiva. No entanto, reforços enviados de Rio Grande atravessaram a lagoa e mudaram o rumo da batalha. Diante da resistência imperial, Bento Gonçalves ordenou a retirada.

Segundo registros históricos, Domingos Crescêncio chegou a sugerir o incêndio da vila para enfraquecer os legalistas. Bento Gonçalves recusou a proposta para evitar mortes entre a população civil.

A retirada terminou com mais de 300 combatentes mortos, tornando o episódio um dos confrontos mais sangrentos da Revolução Farroupilha.

Em reconhecimento à resistência das tropas imperiais, Dom Pedro II concedeu, no ano seguinte, à então Vila de São José do Norte o título de Mui Heróica Vila, denominação que permanece ligada à identidade histórica do município.



