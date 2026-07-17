Cultura e Lazer

"Mui Heróica Vila"
Notícia

São José do Norte revive batalha histórica de 1840

Cavalarianos encenam confronto sangrento entre farroupilhas e império, celebrando título honorífico concedido por Dom Pedro II

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS