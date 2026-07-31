Risoto de três queijos com filé mignon é destaque na Fenadoce; aprenda os segredos da receita

Bryan Chaplin recomenda começar pelo arroz arbóreo, considerado mais resistente durante o cozimento do que o carnaroli. Gabi Mazza / Satolep Press

Um risoto de três queijos com filé mignon, preparado com arroz e carne produzidos na Zona Sul, foi uma das atrações gastronômicas da Fenadoce, em Pelotas. A receita foi apresentada pelo chef e docente do Senac Pelotas, Bryan Chaplin, durante uma capacitação que reuniu visitantes interessados em aprender o preparo do prato.

A iniciativa reuniu o Senac, o Sindicato das Indústrias de Arroz de Pelotas (Sindapel) e o Salão da Carne do Sebrae. O arroz e o filé mignon utilizados na receita foram fornecidos por produtores e empresas da região.

— A gente uniu duas potências da nossa região e tentou reuni-las dentro de um prato. O filé mignon veio dos produtores e o arroz, diretamente dos produtores — explica Chaplin.

Durante cerca de 30 minutos, os participantes acompanharam todas as etapas do preparo, desde a escolha dos ingredientes até a finalização do prato.

Como preparar

Para preparar a receita, o chef recomenda utilizar arroz arbóreo e uma panela de inox ou de ferro esmaltado. O grão deve ser cozido aos poucos com um caldo de boa qualidade, enquanto é mexido para liberar o amido responsável pela cremosidade característica do risoto.

Na sequência, são acrescentados gorgonzola, parmesão e brie, combinação que, segundo Chaplin, equilibra sabores intensos, picantes e adocicados. O prato é finalizado com filé mignon.

Os queijos escolhidos foram gorgonzola, parmesão e brie. Laura Cosme / Grupo RBS

— O gorgonzola tem um sabor mais pronunciado, o parmesão é mais picante e o brie é cremoso e adocicado. A reunião desses três queijos dá um ótimo resultado junto com a carne vermelha — afirma.

Para quem pretende reproduzir a receita em casa, o chef recomenda começar pelo arroz arbóreo, considerado mais resistente durante o cozimento do que o carnaroli.

— Um bom risoto começa pela qualidade do arroz. Para quem vai fazer pela primeira vez, indico o arbóreo, porque ele tem uma resistência melhor e permite alcançar bons resultados — orienta.

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Arroz da Zona Sul

O presidente da Arrozeira Pelotas, Gilnei Pinheiro, afirma que a participação na Fenadoce é uma oportunidade para apresentar ao público as características do arroz produzido e beneficiado no Rio Grande do Sul.

Atualmente, o Sindapel reúne 17 indústrias associadas, parte delas instalada em Pelotas.

— Para nós, é muito importante mostrar ao grande público as qualidades do arroz gaúcho e regional, especialmente das empresas de Pelotas que fazem parte do Sindapel — ressalta.

Na Zona Sul, o plantio do arroz começa em setembro e a colheita ocorre, geralmente, entre março e maio. Depois de retirado das lavouras, o grão passa pelas etapas de secagem, armazenamento e beneficiamento antes de chegar ao consumidor.

Entre os principais municípios produtores estão Santa Vitória do Palmar, Arroio Grande, Rio Grande e Pelotas.

