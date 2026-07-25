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Reforma do Teatro Municipal de Rio Grande entra na reta final e deve ser concluída em agosto

Obra de restauro do Cine Theatro Avenida está 90% concluída; investimento de R$ 1,9 milhão recupera estrutura histórica danificada pela enchente de 2024

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Laura Cosme

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