Reforma do Teatro Municipal de Rio Grande entra na reta final e deve ser concluída em agosto

Após sete meses de obras, o restauro do Teatro Municipal do Rio Grande, o antigo Cine Theatro Avenida, entrou na reta final e deve ser concluído até agosto.

Iniciado em janeiro, o trabalho já alcançou cerca de 90% de execução e recupera um dos principais patrimônios históricos e culturais da cidade, atingido pela enchente de maio de 2024.

— A obra está chegando à fase de conclusão. Ela começou oficialmente em janeiro e tem previsão de ser concluída em agosto — afirma a diretora do Teatro Municipal, Raquel Valério.

Segundo a produtora cultural e diretora da Santa Fé Produtora & Patrimônio, Josiele Castro, responsável pelo projeto, as intervenções seguem o cronograma estabelecido.

— Neste momento, realizamos intervenções de manutenção, conservação e requalificação do imóvel, sempre respeitando os valores culturais da edificação, sua autenticidade e a reversibilidade dos materiais e dos processos construtivos. A previsão de entrega permanece entre o fim de julho e o mês de agosto — explica.

O investimento é de R$ 1,9 milhão, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do Rio Grande do Sul. Inicialmente, o projeto contava com cerca de R$ 900 mil. No começo deste ano, recebeu um aporte adicional de R$ 1 milhão da CEEE Equatorial, o que permitiu a execução integral das intervenções previstas.

Melhorias no palco e no escoamento da água

Entre os serviços realizados estão a substituição do carpete do entorno do palco, que se encontrava em más condições, e a melhoria do sistema de escoamento da água acumulada sob a estrutura.

De acordo com Raquel, também houve a substituição do tablado e o reforço das vigas e das demais estruturas do palco. Nesta etapa, são executados os ajustes finais no madeiramento e a aplicação dos produtos de acabamento.

— O palco é a parte principal do teatro para atender aos artistas e à comunidade. Agora faltam os ajustes finais, como o corte do madeiramento e a aplicação dos produtos — detalha a diretora.

O sistema de bombeamento localizado sob o palco também recebeu melhorias. O equipamento é responsável por retirar a água que pode se acumular na parte inferior do prédio.

— Essa bomba é importantíssima para que, diante de qualquer problema, a água possa escoar e o teatro continue funcionando e atendendo à população — acrescenta Raquel.

A obra ainda prevê melhorias nos equipamentos de som, incluindo uma mesa com maior capacidade de canais, para permitir a utilização simultânea de mais equipamentos e qualificar a estrutura oferecida aos artistas.

Teatro deverá funcionar com capacidade reduzida

Durante a execução dos trabalhos, a equipe identificou a necessidade de uma intervenção mais ampla na parte elétrica do prédio. Conforme Raquel, a adequação deverá ser realizada em uma nova etapa, prevista para 2027.

Até que esse serviço seja concluído, o Teatro Municipal deverá funcionar com capacidade reduzida. A quantidade de pessoas que poderá ocupar o espaço nesse período ainda não foi informada.

— Descobrimos durante a obra que precisamos ter um cuidado com a parte elétrica. Já estamos providenciando essa adequação e vamos funcionar com capacidade reduzida até que a intervenção seja realizada no próximo ano, sempre garantindo a segurança da população — afirma a diretora.

Atualmente, a capacidade total do teatro é de aproximadamente 350 pessoas. O espaço recebe apresentações de dança, música e teatro, além de palestras e atividades de formação.

Expectativa pela reabertura

A secretária municipal de Cultura, Rita Pata Rache, afirma que existe uma demanda significativa da classe artística pela retomada da programação. Segundo ela, cerca de 190 espetáculos foram realizados no teatro em 2025, além de palestras, encontros e outras atividades.

— O setor já está nos perguntando quando o teatro será reaberto. Existe muita curiosidade, mas o cronograma está dentro do esperado e a expectativa é de que, no segundo semestre, a gente reabra o espaço com essas melhorias — afirma a secretária.

A ocupação do teatro ocorre principalmente por meio de editais, nos quais artistas, grupos e produtores podem inscrever propostas. No fim do ano passado, conforme Rita, toda a demanda apresentada foi atendida, fazendo com que o espaço funcionasse praticamente todos os dias até 23 de dezembro.

— A ideia é que o teatro permaneça aberto e não receba apenas atividades esporádicas. Queremos que as pessoas criem o hábito de frequentá-lo e que também exista um público espontâneo, que procure o espaço como uma opção de lazer — destaca.

Para a secretária, a reforma também busca oferecer melhores condições de trabalho para a classe artística.

— Queremos ver o teatro movimentado, com muita vida, mas também precisamos ter uma estrutura adequada para receber os artistas. Quem utiliza esse espaço precisa encontrar um bom palco, som e iluminação — acrescenta Rita.

Visita teatralizada contará a história do espaço

Paralelamente à reforma, a direção trabalha na criação de uma visita guiada e teatralizada para apresentar a história do Teatro Municipal. A iniciativa integra as ações de educação patrimonial e será voltada principalmente a escolas, crianças e adolescentes.

A narrativa será conduzida pelo "fantasma" de Coriolano Benício, ator, dramaturgo, escritor e palhaço rio-grandino. Morador da Vila da Quinta, ele foi um dos fundadores da Companhia Beira-Mar, apontada pela direção do teatro como a primeira companhia de teatro amador do país.

Durante o passeio, o personagem encontrará outras figuras ligadas à cultura regional, como Heitor de Lemos, Carmen Silva e Zé da Terreira. Os personagens serão interpretados por estudantes da Escola de Belas Artes Heitor de Lemos.

— Estamos juntando a história e a memória da cidade com a literatura fantástica. Coriolano Benício será o protagonista e conduzirá o público pelos espaços do teatro, encontrando outros personagens importantes — explica Raquel.

A atividade terá cinco turnos durante a programação da Semana do Patrimônio, com horários pela manhã e à tarde. Será necessário realizar agendamento prévio, pois a visita seguirá uma narrativa com começo, meio e fim. As datas e os horários ainda deverão ser divulgados.

Prédio se aproxima do centenário

Inaugurado em 3 de maio de 1929, o Cine Theatro Avenida é um dos principais símbolos da história cultural rio-grandina. Incorporado ao município na década de 1980, o prédio foi adaptado para se tornar o Teatro Municipal e, desde então, recebe espetáculos e diferentes manifestações artísticas.

Raquel destaca que Rio Grande chegou a ter 12 teatros em funcionamento simultaneamente no começo do século passado, com espaços que comportavam entre 500 e 1,5 mil pessoas. A visita guiada também pretende recuperar histórias pouco conhecidas, como a realização de apresentações de transformismo em 1933, espetáculos cômicos e peças de teatro de revista.

— Muita gente passou por aqui ao longo de quase 100 anos. A população tem uma memória afetiva com esse espaço, e é essa história que estamos tentando preservar e contar de forma plural — conclui a diretora.



