Qual é o seu doce preferido da Fenadoce? Vote na enquete

Qual é o doce preferido dos visitantes da Fenadoce? A organização da Feira Nacional do Doce ainda não divulgou quais foram os mais vendidos na primeira semana da 32ª edição, iniciada em 15 de julho. Enquanto isso, GZH conversou com doceiras e percorreu os corredores da feira para descobrir quais são os favoritos do público.

Diferentemente da edição passada, marcada pela febre do "morango do amor" — versão viral inspirada na tradicional maçã do amor —, neste ano os doces clássicos voltaram a ganhar protagonismo. Em algumas bancas, o quindim lidera as vendas. Em outras, o bombom de morango é o campeão entre os visitantes.

Quindim, bombom de morango e outras receitas tradicionais disputam a preferência dos visitantes. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Em uma apuração realizada pela reportagem nessa semana, o bombom de morango apareceu como o preferido de cerca de metade das pessoas ouvidas. Na sequência, foram citados outros doces tradicionais, como quindim, pastel de Santa Clara, olho de sogra e trouxinha de nozes.

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