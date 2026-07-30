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Qual doce de Pelotas tem mais calorias? Confira o ranking antes de quebrar a dieta

Levantamento foi feito com os 14 doces finos tradicionais 

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Gabriel Veríssimo

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