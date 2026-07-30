Qual doce de Pelotas tem mais calorias? Confira o ranking antes de quebrar a dieta

O cálculo foi feito a partir de informações disponibilizadas pelos cursos de Química e Tecnologia de Alimentos da UFPel. Anahís Vargas / Agência RBS

Quem passa pela Fenadoce costuma escolher o doce favorito pelo sabor. Mas, entre as 14 opções consideradas finos tradicionais de Pelotas, qual delas tem mais calorias? E qual pesa menos na dieta?

GZH elaborou um ranking a partir de informações disponibilizadas pelos cursos de Química e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) sobre a média de calorias e do peso dessas iguarias.

Os 14 doces considerados tradicionais e que recebem selo de indicação de procedência são: quindim, ninho, camafeu, pastel de Santa Clara, bem-casado, olho de sogra, trouxinha de amêndoas, amanteigado, panelinha de coco, beijinho de coco, broinha de coco, papo de anjo, queijadinha e fatia de braga.

Cada doceira utiliza proporções diferentes de ingredientes e produz unidades com pesos variados. Por isso, os valores mínimo e máximo de peso permitido e a quantidade de calorias para cada receita variam.

O quindim, que é um dos doces mais vendidos da Fenadoce, está entre os mais calóricos quando se considera uma unidade inteira. Com média de 308,5 quilocalorias (kcal) por doce, ele ocupa a segunda posição do ranking.

O primeiro lugar é do amanteigado, com média de 328 kcal por unidade. Na outra ponta da lista aparece o pastel de Santa Clara, que tem cerca de 100,4 kcal por unidade, tornando-se o menos calórico entre os doces tradicionais de Pelotas.

Segundo a professora do curso de Química de Alimentos da UFPel, Márcia Gularte, os doces tradicionais, de forma geral, apresentam predominância de carboidratos, principalmente em função do açúcar, além de gorduras provenientes das gemas e de outros ingredientes utilizados nas receitas.

De acordo com a professora, uma porção de 25g desses doces contém, em média, entre 77 e 85 kcal — sendo aproximadamente 54% de carboidratos, 13% de gorduras e 4% de proteínas.

Dentre esses 14, oito não apresentam fibras alimentares em uma porção de 25g. A exceção é o olho de sogra, que possui cerca de três gramas de fibras devido ao uso de ameixa seca.

Ranking: do mais ao menos calórico

1º Amanteigado

Caloria média por unidade: 328 kcal

Peso médio: 50g

Caloria média (25g): 164 kcal

2º Quindim

Caloria média por unidade: 308,5 kcal

Peso médio: 77,5g

Caloria média (25g): 99,5 kcal

3º Panelinha de coco

Caloria média por unidade: 279,4 kcal

Peso médio: 55g

Caloria média (25g): 127 kcal

4º Beijinho de coco

Caloria média por unidade: 250,8 kcal

Peso médio: 60g

Caloria média (25g): 104,5 kcal

5º Broinha de coco

Caloria média por unidade: 224 kcal

Peso médio: 50g

Caloria média (25g): 112 kcal

6° Bem-casado

Caloria média por unidade: 218 kcal

Peso médio: 50g

Caloria média (25g): 109 kcal

7º Trouxinha de amêndoas

Caloria média por unidade: 209,7 kcal

Peso médio: 45g

Caloria média (25g): 116,5 kcal

8º Olho de sogra

Caloria média por unidade: 207 kcal

Peso médio: 50g

Caloria média (25g): 103,5 kcal

9º Papo de anjo

Caloria média por unidade: 207 kcal

Peso médio: 45g

Caloria média (25g): 115 kcal

10º Ninho

Caloria média por unidade: 190 kcal

Peso médio: 50g

Caloria média (25g): 95 kcal

11º Camafeu

Caloria média por unidade: 178,5 kcal

Peso médio: 35g

Caloria média (25g): 127,5 kcal

12º Queijadinha

Caloria média por unidade: 172,7 kcal

Peso médio: 55g

Caloria média (25g): 78,5 kcal

13º Fatia de Braga

Caloria média por unidade: 169 kcal

Peso médio: 50g

Caloria média (25g): 84,5 kcal

14º Pastel de Santa Clara

Caloria média por unidade: 100,4 kcal

Peso médio: 20g

Caloria média (25g): 125,5 kcal

Como foi feito o cálculo?

Os valores representam estimativas baseadas em médias de peso e composição nutricional. Como as receitas e o tamanho dos doces variam entre as doceiras, a quantidade de calorias por unidade pode sofrer alterações.

Para chegar ao valor energético de cada doce, foi calculada a média do peso da unidade e da quantidade de calorias em uma porção de 25g — tanto o peso quanto as calorias médias variam conforme a receita de cada doceira.

Em seguida, esse valor foi ajustado proporcionalmente ao peso médio de cada unidade, permitindo estimar a quantidade de calorias que o consumidor ingere ao consumir um doce inteiro.



