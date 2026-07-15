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Primeiro dia da Fenadoce tem movimento tranquilo e expectativa de crescimento nas vendas

Feira abriu os portões às 14h desta quarta-feira; visitantes aproveitaram para conhecer as novidades enquanto expositores finalizavam os últimos preparativos

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Frederico Feijó

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