Primeiro dia da Fenadoce tem movimento tranquilo e expectativa de crescimento nas vendas

"É sinal de que vem coisa boa pela frente", diz a doceira Onélia Mendes Leite. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

A 32ª Fenadoce começou na tarde desta quarta-feira (15), em Pelotas, com movimento ainda tranquilo nas primeiras horas de funcionamento. A feira abriu os portões às 14h e, enquanto os primeiros visitantes percorriam os corredores do Centro de Eventos Fenadoce, parte dos expositores ainda fazia os últimos ajustes nos estandes e nas bancas de doces.

As irmãs Raquel Braga e Norma Braga foram as primeiras visitantes a entrar no parque. Aproveitando um dia de folga, decidiram conhecer a feira logo na abertura dos portões.

Visitantes aproveitaram o primeiro dia para apreciar os tradicionais doces de Pelotas. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

Pela primeira vez visitando a Fenadoce no dia da inauguração, elas afirmaram que a intenção era aproveitar o movimento reduzido para conferir as novidades com mais tranquilidade.

— No primeiro dia a gente garante os tamanhos das roupas, aproveita as promoções e vê tudo em primeira mão — disseram.

Além das compras, as irmãs destacaram que um dos atrativos da feira é conhecer produtos comercializados por expositores de diferentes regiões do Estado.

Além de doces, feira tem outros produtos sendo comercializados. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

Doceiros apostam em uma boa edição

Enquanto o público começava a chegar, expositores que participam da Fenadoce há décadas demonstravam confiança em uma edição com bons resultados.

Há 30 anos na feira, a doceira Onélia Mendes Leite, da Doces Onélia, acredita que a movimentação observada ainda durante a montagem dos estandes indica uma boa expectativa de público.

— Tenho um palpite de que esta feira vai ser boa. Desde ontem está todo mundo trabalhando e montando os estandes. É sinal de que vem coisa boa pela frente — afirma.

Segundo ela, a Fenadoce representa o período mais importante do ano para quem vive da produção artesanal de doces.

— A gente espera o ano inteiro pela chegada de julho e da Fenadoce. Durante o restante do ano, as vendas são mais espaçadas. Aqui são 18 dias, mas fazem muita diferença.

A rotina, segundo a doceira, é intensa durante todo o evento.

Evento representa o período mais importante do ano para quem vive da produção artesanal de doces. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

— A gente trabalha em casa produzindo os doces, traz tudo para cá e permanece até o fechamento da feira. É cansativo, mas, quando termina, até dá saudade. Vale muito a pena.

Serviço

A 32ª Fenadoce ocorre de 15 de julho a 2 de agosto, no Centro de Eventos Fenadoce, em Pelotas.

Quando: de 15 de julho a 2 de agosto.

Onde: Centro de Eventos Fenadoce, em Pelotas.

Horários: segunda a sexta-feira, das 14h às 22h; sábados e domingos, das 10h às 22h.

Ingressos: R$ 20, de segunda a quarta-feira, e R$ 22, de quinta a domingo, com direito a um doce.

Moradores de Pelotas: meia-entrada (R$ 10) de segunda a quarta-feira, mediante apresentação de comprovante de residência.

Estacionamento: R$ 16 por veículo.



