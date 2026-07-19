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Peso, sabor e aparência: como funciona o controle de qualidade da Fenadoce

Professores e estudantes da UFPel analisam amostras diariamente e podem determinar a retirada de doces fora dos padrões

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Frederico Feijó

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