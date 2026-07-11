Cultura e Lazer

Obras de arte refinadas
Notícia

Pelotas sedia mostra internacional de cutelaria artesanal: "Resgatando as origens clássicas da cidade"

Evento reúne mais de 60 expositores do Brasil, Uruguai e Argentina

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Tamires Brum

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Igor Islabão

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