Pelotas sedia mostra internacional de cutelaria artesanal: "Resgatando as origens clássicas da cidade"

Público já esteve presente no primeiro dia de evento. Tamires Brum / RBS TV

A tradição milenar de transformar pedaços brutos de aço em obras de arte refinadas ganha protagonismo neste fim de semana em Pelotas. O município sedia a primeira edição, no sul do Estado, de uma mostra internacional de cutelaria artesanal, reunindo mais de 65 expositores vindos de diferentes regiões do Brasil, da Argentina e do Uruguai.

O evento ocorre neste sábado (11) e domingo (12) no Clube Brilhante e projeta atrair cerca de 2 mil visitantes ao longo de dois dias.

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A escolha de Pelotas para sediar o encontro não foi por acaso. Segundo os organizadores, o município carrega uma ligação histórica com a atividade, herdada do período em que peças importadas da Europa — como as célebres facas alemãs Schoberg — abasteciam a elite local e consolidavam a fama da região no segmento de artigos de luxo e utilitários de corte.

— Queríamos trazer esse requinte de volta para Pelotas. Não havia um evento desse porte e nessa categoria na Região Sul. Estamos resgatando as origens clássicas da cidade — explica Jonas Ferreiro, cuteleiro e um dos idealizadores da mostra.

Competição e mercado

Pelotas carrega uma ligação histórica com a atividade, herdada do período em que peças importadas da Europa. Tamires Brum / RBS TV

Além da comercialização e da troca de experiências entre profissionais e entusiastas, o evento promove uma premiação técnica para eleger as melhores lâminas produzidas especialmente para a mostra, dividida em 22 categorias.

Entre os competidores, a feira conta com uma forte representação local — são cerca de 10 cuteleiros de Pelotas —, além de comitivas de cerca de 10 profissionais do Uruguai e representantes de províncias argentinas, evidenciando o intercâmbio cultural do Prata na cutelaria crioula.

A mostra de cutelaria artesanal segue com programação neste domingo, das 10h às 18h, os ingressos podem ser adquiridos no local do evento por R$10.