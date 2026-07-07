Pelotas comemora 214 anos com a reabertura do Theatro Sete de Abril

Nesta terça-feira (7), dia em que a cidade de Pelotas completa 214 anos, o Theatro Sete de Abril reabre as portas. Depois de 16 anos fechado, o teatro mais antigo do Rio Grande do Sul volta a receber o público com show do cantor Vitor Ramil, às 20h30min.
Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, o diretor do teatro, Alexandre Mattos Meireles, afirmou que tem como objetivos a formação de plateia, a ocupação artística, a geração de trabalho e renda e a manutenção do espaço.
— Se a gente conseguir ter êxito nesse processo, vamos ter um teatro vivo e que vai nos dar muita alegria durante muito tempo — afirma.
O prefeito Fernando Marroni comemorou a reabertura no aniversário da cidade.
— O Theatro Sete de Abril é parte da alma de Pelotas, e fizemos questão de no dia do aniversário fazermos essa reabertura como um presente a todos aos pelotenses, aos gaúchos e ao Brasil, porque é um patrimônio nacional — destaca.
A programação de reabertura começa às 18h. Os ingressos foram distribuídos gratuitamente e já esgotaram. Vitor Ramil sobe ao palco às 20h30min, e a apresentação será exibida em telão em frente ao teatro.