Pelotas comemora 214 anos com a reabertura do Theatro Sete de Abril

Nesta terça-feira (7), dia em que a cidade de Pelotas completa 214 anos, o Theatro Sete de Abril reabre as portas. Depois de 16 anos fechado, o teatro mais antigo do Rio Grande do Sul volta a receber o público com show do cantor Vitor Ramil, às 20h30min.

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, o diretor do teatro, Alexandre Mattos Meireles, afirmou que tem como objetivos a formação de plateia, a ocupação artística, a geração de trabalho e renda e a manutenção do espaço.

— Se a gente conseguir ter êxito nesse processo, vamos ter um teatro vivo e que vai nos dar muita alegria durante muito tempo — afirma.

O prefeito Fernando Marroni comemorou a reabertura no aniversário da cidade.

— O Theatro Sete de Abril é parte da alma de Pelotas, e fizemos questão de no dia do aniversário fazermos essa reabertura como um presente a todos aos pelotenses, aos gaúchos e ao Brasil, porque é um patrimônio nacional — destaca.