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Pelotas comemora 214 anos com a reabertura do Theatro Sete de Abril

Teatro inaugurado em 1833 estava interditado há 16 anos

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Douglas Dutra

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