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Passa de pêssego inspira novo doce que resgata tradição quase esquecida de Pelotas

"Dona Zilda" combina coco, ovos e um dos ingredientes mais antigos da confeitaria local

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Gabriel Veríssimo

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