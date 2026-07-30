Passa de pêssego inspira novo doce que resgata tradição quase esquecida de Pelotas

Desenvolvimento da novidade começou antes mesmo da feira. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Um dos ingredientes mais tradicionais da doçaria de Pelotas, mas cada vez menos presente nas receitas, ganhou protagonismo na 32ª Fenadoce. A passa de pêssego é a base do Dona Zilda, novo doce criado pela Anette Ruas que combina ainda coco e ovos em uma receita inspirada na história da gastronomia pelotense.

A proposta surgiu da vontade de desenvolver um doce com identidade local e que valorizasse um ingrediente marcante da tradição doceira da cidade.

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— Buscávamos algo que realmente retratasse a história de Pelotas, que resgatasse a Pelotas antiga. A passa de pêssego é uma tradição que está ficando perdida. Então resolvemos associá-la ao doce de coco e ao doce de ovos, que também fazem parte da nossa tradição portuguesa — explica William Betanzos Damaceno, da Anette Ruas.

Homenagem a uma das pioneiras da doçaria

Além de resgatar um ingrediente histórico, o novo doce presta homenagem à doceira Dona Zilda. O reconhecimento também se estende à família, que mantém viva a tradição dos doces coloniais até hoje.

Segundo William, a criação tem um significado especial justamente por valorizar pessoas que ajudaram a construir a história da doçaria pelotense.

— Esse doce é do coração. Foi feito com muito carinho porque resgata uma das primeiras doceiras da cidade. Eles são nossos parceiros e, por isso, esse doce tem um significado muito especial para nós — afirma.

Receita passou por meses de testes

O desenvolvimento do Dona Zilda começou meses antes da abertura da Fenadoce. A equipe realizou diversos testes até chegar à combinação que melhor traduzisse a proposta de resgatar a tradição doceira de Pelotas.

Entre as possibilidades avaliadas estavam frutas como figo e laranja, mas a escolha definitiva foi pela passa de pêssego.

— Antes da feira já pensávamos no que lançar. Fizemos testes com outros doces, pensamos em figo, laranja e outras combinações, mas queríamos algo que realmente remetesse a Pelotas. Quando testamos a passa de pêssego, percebemos que era esse o caminho — conta.

Além da referência histórica, a fruta também ajudou a definir o equilíbrio da receita.

— Como a passa de pêssego é uma fruta desidratada, ela tem um sabor mais delicado. Ela suavizou o doce de coco e o doce de ovos, deixando a combinação bastante equilibrada — explica.

Nova linha já está nos planos

A criação do Dona Zilda pode ser apenas o primeiro passo de um novo projeto da marca. Com 70 anos de tradição, a Anette Ruas pretende ampliar a valorização dos ingredientes históricos da confeitaria pelotense.

A ideia é desenvolver uma linha de doces inspirada nas tradicionais frutas cristalizadas produzidas na cidade.

— Já estamos pensando em lançar uma linha exclusiva de doces de Pelotas à base de frutas cristalizadas. A passa de pêssego tem uma importância muito grande para a história da cidade e queremos valorizar esse patrimônio por meio dos nossos produtos — finaliza William.

