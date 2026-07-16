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Pampa gaúcho: conheça o roteiro de seis dias de caminhada por área preservada na Fronteira Oeste

Percurso de 95 quilômetros em Sant'Ana do Livramento propõe desligamento da rotina urbana em uma das áreas mais preservadas do Estado

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Rodrigo Evaldt

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