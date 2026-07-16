Pampa gaúcho: conheça o roteiro de seis dias de caminhada por área preservada na Fronteira Oeste

Experiência percorre uma das áreas mais preservadas do bioma Pampa, combinando contato com a natureza, história da formação das fronteiras e elementos da cultura gaúcha. Rodrigo Evaldt / RBS TV

Campos nativos, rios de água cristalina, coxilhas e um silêncio difícil de encontrar nos grandes centros urbanos. Esse é o cenário que recebe turistas de diferentes regiões do país em um roteiro de ecoturismo que atravessa a Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã, em Sant'Ana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

O percurso tem cerca de 95 quilômetros, distribuídos em seis dias de caminhada, com acampamentos ao longo do trajeto. A experiência percorre uma das áreas mais preservadas do bioma Pampa, combinando contato com a natureza, história da formação das fronteiras e elementos da cultura gaúcha.

Para o servidor público Lisandro Segnori, a paisagem é o principal diferencial da caminhada.

— É uma paisagem que eu não tinha visitado ainda. Já andei bastante nos Campos de Cima da Serra, mas aqui o ambiente parece mais amplo, a gente enxerga mais longe. É muita terra sem ter uma casa, esse é o diferencial. A gente vê também que está tudo preservado. O fato de não ter lavoura eu acho muito bonito. Me lembra um pouco da minha infância, com a grama baixinha e essa beleza desse tipo de paisagem — conta.

APA do Ibirapuitã ocupa cerca de 316,7 mil hectares e abriga campos nativos, rios, matas e espécies típicas desse ecossistema. Daniel Badra / Imagem cedida

A sensação de isolamento impressiona quem participa da expedição. Ao mesmo tempo, ajuda a explicar por que a região preserva algumas das paisagens mais representativas do Pampa.

Administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a APA do Ibirapuitã ocupa cerca de 316,7 mil hectares e abriga campos nativos, rios, matas e espécies típicas desse ecossistema, como o cacto-bola, uma das plantas mais características do bioma.

Além da biodiversidade, a trilha também apresenta aos visitantes aspectos da história da ocupação da região de fronteira.

— Foi doado terras para as pessoas morarem, que se chamavam agregados, e assim começaram a povoar o município e delimitar o território. Havia também a preocupação de conter o avanço dos uruguaios, porque a questão territorial ainda estava sendo discutida — explica o produtor rural Luis Orlei.

O guia de turismo Amir Saleh afirma que o roteiro percorre locais marcados pela formação histórica do Estado.

— É uma história de guerras, de amores e de natureza. Aqui foram travadas grandes batalhas para definir as nossas fronteiras entre Portugal e Espanha, entre castelhanos, portugueses e gaúchos — conta.

Contato com a natureza atrai turistas

Para muitos participantes, a caminhada representa uma oportunidade de se desconectar da rotina urbana.

Moradora de São Paulo, a servidora pública Márcia Abraham afirma que busca destinos com pouca intervenção humana durante as férias.

— Eu moro numa cidade cercada de prédios. Para ver o céu, você abre a janela e vê uma fresta entre os edifícios. Sempre que posso, procuro lugares pouco habitados e com bastante natureza. Para mim isso é saúde, principalmente saúde mental. É tranquilidade, ar puro, silêncio e usar o corpo, porque caminhar me acalma — diz.

Ao longo do percurso, os participantes atravessam córregos, rios e áreas de campo aberto. Em alguns trechos, a travessia da água faz parte da experiência.

— Poder colocar os pés na água, sentir a correnteza passando... dá uma tranquilidade de deixar o tempo passar sem pensar nas outras coisas. É tentar sentir o ritmo da natureza, ouvir o córrego, o vento e os pássaros — relata Lisandro.

Entre os pontos mais emblemáticos da caminhada está o Rio Ibirapuitã, que marca o limite entre os municípios de Alegrete, Sant'Ana do Livramento e Rosário do Sul.

Potencial para impulsionar o turismo

Além da preservação ambiental, o roteiro é visto como uma oportunidade para diversificar o turismo na Fronteira Oeste.

Segundo o secretário municipal de Turismo de Sant'Ana do Livramento, Matheus Medina, o município pretende ampliar a oferta de experiências ligadas ao ecoturismo.

Roteiro tem seis dias de caminhada pelas paisagens do Pampa. Daniel Badra / Imagem cedida

— Sant'Ana do Livramento já tem um turismo de compras e um turismo enogastronômico muito forte. Agora vemos no ecoturismo uma oportunidade muito importante para desenvolver ainda mais o setor — aponta.

A guia Janaína de Lima destaca que o passeio também ajuda a divulgar a identidade cultural da região.

— É um resgate da memória do nosso povo, para mostrar a quem vem de fora do Rio Grande do Sul como é rico o bioma que estamos percorrendo — contextualiza.

Ao fim da caminhada, muitos visitantes levam também lembranças da tradição gaúcha.

— Não é só uma lembrança. A pessoa leva junto a tradição gaúcha, o nosso campo, a nossa cultura, e isso ajuda a divulgar o Pampa. Bombachas, alpargatas, boinas e cintos representam a nossa identidade — afirma a produtora rural Silvana Fajardo.

Depois de seis dias de caminhada, o roteiro termina no alto de uma coxilha, de onde é possível contemplar uma das paisagens mais preservadas do Pampa gaúcho, encerrando uma experiência que combina natureza, patrimônio histórico e cultura regional.



