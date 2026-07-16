Cultura e Lazer

Intervenção artística
Notícia

Páginas de livro são coladas em postes e transformam ruas de Pelotas em percurso de poesia

Valder Valeirão espalhou 93 poemas por 30 quadras, criando uma experiência de leitura a céu aberto para quem caminha pela cidade

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Igor Islabão

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