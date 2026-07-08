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O Sete de Abril voltou: teatro mais antigo do RS reabre após 16 anos e volta a receber público

Espaço fechado desde março de 2010 por problemas estruturais foi reaberto no aniversário de 214 anos do município gaúcho

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Frederico Feijó

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