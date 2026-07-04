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"O Sete de Abril é uma Pelotas de toda a vida": Vitor Ramil celebra volta do teatro após 16 anos fechado

Cantor pelotense será a atração da reabertura do espaço histórico no aniversário de 214 anos do município e relembra a relação construída desde a infância com o palco

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Douglas Dutra

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